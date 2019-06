Amanda Anisimova este de orgine rusă. S-a născut în anul 2001 în New Jersey, dar la vârsta de trei ani s-a mutat la Miami. Vorbește fluent atât limba engleză, cât și limba rusă.

Tatăl său, Konstantin, contabil, este cel care a antrenat-o.

„Când am plecat în America ne-am dat seama că oricine vine în această țară se simte ca acasă. În Europa, uneori, te simți ca un străin, pentru că sunt culturi total diferite”, declara tatăl Amandei Anisimova într-un interviu pentru The New York Times.

Amanda Anisimova a început să joace tenis la vârsta de doi ani, inspirată de celebra jucătoare Maria Sharapova. În anul 2017 a câștigat US Open, la juniori. ca junioare, ea a ocupat locul doi mondial. În prezent, Amanda Anisimova, în vârstă de 17 ani, este cea mai tânără jucătoare de tenis dintre primele 100 de jucătoare ale lumii.

În sferturile de finală de la turneul de la Roland Garros, Simona Halep a întâlnit-o pe jucătoarea americană Amanda Anisimova. Meciul trebuia să se dispute miercuri, de la ora 15:00, pe arena Philippe Chatrier, dar a fost anulat din cauza ploii. Partida, prima dintre cele două sportive, s-a jucat joi, de la ora 13:00, iar Simona a pierdut 2-6, 4-6, într-o oră și 8 minute.

