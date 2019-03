Dezvăluirea a fost făcută de Florin Segărceanu, căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup, care a afirmat că Daniel Dobre, 50 de ani, urmează să o însoțeasă pe sportivă la viitoarele competiții de după Indian Wells. Acum, Team Halep cuprinde trioul Teo Cercel – Vasile Antonescu – Andrei Cristofor. Deși recunoaște să se simte mai liberă fără antrenor, Simona admite că, uneori, are nevoie de sfaturi tehnice.

I se spune „Brică”

„Brică”, așa cum este alintat Dobre în lumea tenisului, are o poveste de viață fabuloasă. Și-a întrerupt brusc cariera de jucător de tenis, ca s-o ia de la zero în antrenorat. Pe 29 septembrie 1989, Dobre atingea cel mai bun loc din carieră, 832 ATP la simplu, însă România nu-l mai făcea fericit. Imediat după Revoluție, a decis să fugă în Turcia, unde și-a câștigat existența ca antrenor de tenis.

După o vreme, Dobre ajunge la Salzburg, Austria, unde deschide o școală de tenis alături de amicul său, Adrian Marcu, și de Günther Bosch, ultimul fiind un antrenor de tenis originar din România și devenit celebru ca tehnician al lui Boris Becker la prima victorie a acestuia la turneul de la Wimblendon, în 1985.

Tustrei au plecat mai departe, la Berlin. Și-au stabilit cartierul general la 20 de kilometri de orașul fost RDG-ist, într-o zonă asemănătoare Snagovului de la noi. În Germania, Dobre și ceilalți doi și-au deschis o academie de tenis pe terenul unei foste garnizoane deținute de Erich Honecker, politicianul comunist care a condus Republica Democrată Germană din 1971 și până în 1989.

I-a adus singurele titluri Alexandrei Dulgheru

Daniel Dobre a fost adus în țară de Dinu Pescariu și numit șef peste toți antrenorilor de la clubul său. După ce Adrian Marcu a devenit antrenorul Simonei, în 2013, partenerul său, Daniel Dobre, a apărut în peisajul campioanei.

În 2014, la Singapore, la ediția de Turneul Campionelor la care Simona Halep i-a administrat acel uluitor 6-0, 6-2 Serenei Williams, Daniel Dobre i-a fost sfătuitor Simonei. Erau momentele în care Halep nu mai avea dialog cu Wim Fissette, antrenorul oficial, iar belgianul stătea formal în loja româncei.

Dobre și-a câștigat respectul Simonei, iar constănțeanca nu se comportă față de el precum o făcea cu Andrei Mlendea sau cu Victor Ioniță, pe care-și permitea să-i beștelească.

Despre Dobre, cu care Simona a colaborat din plin și în intervalul 2015-2017, se spune, în lumea tenisului de la noi, că este singurul antrenor român căruia Halep îi solicită sfaturi tehnice și chiar ascultă de ele.

Dobre a colaborat bine cu Halep și în timp ce antrenor era Cahill. Când nu putea merge australianul la turnee, Simona apela la Daniel, ca s-o însoțească.

Daniel Dobre și-a câștigat respectul în tenis cu rezultatele Alexandrei Dulgheru. Antrenorul s-a aflat în spatele jucătoarei la succesele de la Varșovia, edițiile 2009 și 2010. Sunt singurele titluri WTA din cariera Alexandrei.

