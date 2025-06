Raluka va cânta imnul României înaintea meciului cu Cipru

Artista care va fi prezentă marți seara pe Arena Națională este chiar Raluka. Pe numele său real, Alexandra Raluca Nistor va cânta imnul României înaintea meciului cu Cipru.

Anunțul a fost făcut chiar de Echipa Națională a României, în urmă cu puțin timp, într-o postare pe Instagram.

„La meciul cu Cipru, mâine seară, @ralukaofficial va da tonul imnului de stat al României, cântat alături de tricolori și întreg stadionul!”, a scris Echipa Națională în mediul online.

Ce spune Raluka despre momentul de pe Arena Națională

La rândul său, frumoasa artistă a reacționat în mediul online, acolo unde a postat mai multe imagini de marți, din timpul repetițiilor pe care le-a făcut la Arena Națională. Pentru Raluka este un moment unic și mărturisește că va trăi momentul cu emoție, alături de toți suporterii naționalei.

„Diseară, pe Național Arena, voi fi acolo alături de voi – suporterii adevărați ai echipei naționale. O să vă acompaniez cu emoție la intonarea Imnului României, înainte de meciul cu Cipru. Trăim momentul ăsta împreună, din inimă pentru România”, a mărturisit Raluka, în mediul online, marți seara.

Cine este artista care va cânta imnul României la meciul cu Cipru

Raluka, pe numele real Alexandra Raluca Nistor, este o cântăreață de muzică dance-house din România, născută în 1989 la Deva. Cariera ei a debutat în 2008, câștigând premii la festivaluri de muzică și participând la emisiuni TV.

Tânăra și-a început cariera muzicală de la o vârstă fragedă. La doar 12-13 ani, ea cânta deja la nunți pentru a-și câștiga primii bani. Deși a absolvit Facultatea de Jurnalism, pasiunea pentru muzică a fost mai puternică.

În 2008, Raluka a câștigat Marele Trofeu al Festivalului Internațional de Muzică Ușoară „George Grigoriu”. În același an, a obținut locul doi la Festivalul Mamaia și a participat la emisiunea „Megastar” cu trupa Pepper Girls.

Artista și-a lansat cariera solo în 2011 cu single-ul „Out Of Your Business”. De atunci, a lansat numeroase hit-uri, printre care „Surrendered My Love” și „Never Give Up”. Stilul ei muzical variază între dance, house și pop.

Raluka este discretă în privința vieții personale. Ea a confirmat o relație cu un bărbat mai în vârstă, subliniind preferința pentru parteneri maturi.

Meciul România – Cipru are loc marți seara, pe Arena Națională

România și Cipru se vor întâlni marți seara, pe Arena Națională, de la ora 21:45. Naționala României ocupă momentan poziția a doua în grupă, cu 3 puncte, la egalitate cu Cipru (care are două meciuri disputate) și Austria.

Doar echipa clasată pe primul loc se califică direct la Campionatul Mondial, în timp ce formația de pe locul secund ajunge la baraj. România mai are însă o șansă de a accede la turneul final prin intermediul barajului din Liga Națiunilor.

Cine transmite meciul România – Cipru la TV. Fotbaliștii au nevoie de victorie pentru a spera în continuare la un loc la Campionatul Mondial din 2026.



