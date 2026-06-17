Cu săgeata de la darts în jurul lumii

Fost jurnalist de „Extrafotbal” la Sportul românesc ori la Gazeta Sporturilor, tulceanul Sorin Mihailovici a emigrat în Canada în urmă cu 25 de ani. Între altele, el are un canal de YouTube unde postează vloguri din diferite călătorii pe care le face în întreaga lume.

Stabilit la Edmonton, capitala provinciei Alberta și al doilea oraș ca mărime după Calgary, producătorul și gazda seriei Travel by Dart, Sorin Mihailovici e celebru pentru modul în care își alege destinațiile: cu ochii acoperiți, aruncă cu săgeata de darts pe harta lumii și unde se înfige, acolo se duce!

Toți banii pentru proiectul de călătorie în jurul lumii

Programul său a devenit unul de succes și a fost vândut unor importante rețele: Din 2016, călătoresc 11 luni pe an, iar din 2021 proiectul a fost preluat de mai multe platforme internaționale”.

Acum este și mai ușor, aproape gratuit, pentru că ministerele turismului din diverse țări și diferite companii vor să fie parte din show. E mult mai simplu decât la început. Dar, în primii ani, ne-am cheltuit absolut toți banii pe care îi aveam și chiar am mai și împrumutat – Sorin, pentru Observator News

Chiar dacă scria despre alte sporturi, jurnalistul născut în Tulcea juca bine… fobal. Era chiar poreclit Sinisa, după numele regretatului fotbalist sârb Sinisa Mihailovici.

Numărul 10 de la Capul Verde

Recent, drumurile Travelbydart.com l-au purtat în Capul Verde, a 45-a destinație a programului său. Unde jurnalistul s-a întâlnit cu antrenorul naționalei de fotbal, de la care a primit un tricou inscripționat cu numele „Sorin” și numărul 10!

„Am fost acolo, am fost la stadion, am jucat cu ei. Video-ul pe care l-am postat e un fel pamflet sarcastic. Bubista, principalul lor nu era acolo, era un alt antrenor”, a explicat jurnalistul.

„Am crezut cu adevărat că cariera mea de fotbalist a ajuns la apogeu”

„L-am întâlnit pe unul dintre antrenori. Mi-au dat un tricou. Avea numele meu pe el. Pentru câteva momente glorioase, am crezut cu adevărat că cariera mea de fotbalist a ajuns la apogeu”, a glumit Sorin.

Capul Verde (în portugheză Cabo Verde) este o republică situată în arhipelagul omonim din regiunea Macaronesia din Oceanul Atlantic, în largul coastelor Africii de Vest, la sud de arhipelagul spaniol Gran Canaria. Insulele au fost descoperite de navigatorii portughezi în secolul al XV-lea și au fost colonizate de aceștia. A devenit un stat independent în 1975. Capitala este Praia.

Am 120 de kilograme și am făcut ultimul sprint cred că în 2014. Altfel, poate eram convocat!

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Aflat în Canada, Sorin a fost deja la meciul cu Bosnia și Herțegovina (1-1) și are de gând să asiste la mai multe partide la de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026.

Ca jurnalist sportiv, am călătorit în toată lumea, am acoperit numeroase Campionate Mondiale, inclusiv Olimpiada de la Sydney, și am intervievat legende ca Muhammad Ali, Lennox Lewis sau membrii Rolling Stones. În 2001, am ajuns în Canada, la Mondialul de Atletism de la Edmonton, în calitate de ziarist. Nu m-am mai întors, am rămas acolo!

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