Naționala din Capul Verde a scos un rezultat mare cu un joc defensiv exact (un singur fault tot meciul, niciunul în partea secundă, un singur cartonaș galben!). Portarul veteran Vozinha a făcut un meci perfect, iar FCSB-istul Joao Paolo, care a jucat în ultimul sfert de oră a intrat perfect în planul tactic al unui anume antrenor „Bubista”.

„Această performanță împotriva Spaniei înseamnă totul pentru țara noastră”, a insistat selecționerul insularilor

Egalul dintre Spania și Capul Verde a șocat lumea fotbalului. Acest rezultat intră în galeria surprizelor istorice ale Cupei Mondiale.

1966: Coreea de Nord învinge Italia

La turneul din Anglia, Italia, dublă campioană mondială, a fost eliminată încă din faza grupelor după un eșec șocant în fața Coreei de Nord.

Golul lui Pak Doo-ik, minutul 41, a asigurat victoria asiaticilor cu 1-0, calificându-i în sferturi.

„Azzurri” au fost eliminați în faza grupelor, în timp ce Coreea de Nord a obținut o calificare istorică înainte de a pierde cu 5-3 în fața Portugaliei lui Eusebio, în sferturile de finală. Incredibil, asiaticii au fost întorși după ce aveau 3-0 în minutul 25!

Anglia a cucerit în 1966, acasă, singurul titlul mondial din istoria sa.

1982: Algeria uluiește Germania de Vest

În meciul de deschidere al grupei 2, Algeria a obținut o victorie memorabilă cu 2-1 împotriva Germaniei de Vest, dublă campioană mondială la acel moment.

Golurile lui Rabah Madjer și Lakhdar Belloumi au scris istorie pentru naționala africană. Karl-Heinz Rummenigge egalase pentru germani.

Africanii au fost eliminați însă, după o înțelegere în meciul dintre Austria și RFG (1-0).

  • Meciul Austria – Germania de la Campionatul Mondial din 1982, Spania, cunoscut drept „Rușinea de la Gijón”, a fost un blat notoriu în care victoria cu 1-0 a Germaniei a calificat ambele echipe și a eliminat Algeria. După golul marcat în minutul 12, de Schachner, cele două formații au încetat atacurile, pasând mingea în propria jumătate pentru a asigura rezultatul, incident ce a dus la modificarea regulamentului FIFA privind disputarea simultană a ultimelor meciuri din grupe.

1990: Camerun doboară Argentina lui Maradona

Camerunul, considerat outsider, a reușit o victorie incredibilă împotriva Argentinei campioană mondială, în primul meci al turneului din Italia.

Golul „leului neîmblânzit” François Omam-Biyik (67), de pe San Siro din Milano. a marcat începutul unui parcurs remarcabil al africanilor.

Pe San Siro, într-un meci în care întreaga lume se așteaptă să-l vadă strălucind pe cel mai mare jucător al epocii, magicianul Diego Armando Maradona (1960-2020).

Camerunezii au fost eliminați în „sferturi”, de Anglia, după prelungiri (2-3), sud-americanii au pierdut finala cu Germania, gol Brehme, din penalty-ul suflat de arbitrul mexican Edardo Codesal Mendez.

2002: Senegal uluitor împotriva Franței

Senzația Cupei Mondiale din 2002 a fost victoria Senegalului împotriva Franței, campioana mondială și europeană en-titre.

Golul înscris de regretatul Papa Bouba Diop (1978-2020) a scris un 1-0 istoric pentru africani., cu golul din minutul 30.

Fără accidentatul Zinédine Zidane, „Les Bleus” au jucat catastrofal.

Brazilia a cucerit titlul suprem în turneul din Japonia și Coreea de Sud.

2014: Italia învinsă de Costa Rica

În „grupa morții” a turneului din Brazilia, Costa Rica a produs un șoc uriaș, învingând Italia cu 1-0. Bryan Ruiz a marcat golul decisiv (44), calificându-și echipa în fazele eliminatorii.

În Brazilia, în Grupa D, Italia tocmai învinsese Anglia (2-1) și își putea asigura calificarea învingând Costa Rica. Aflate la egalitate pe primul loc cu câte o victorie înainte de acest meci, La Recife, Costa Rica, deja victorioasă în meciul de deschidere împotriva Uruguayului (3-1), și-a confirmat statutul de surpriză a turneului, reușind o surpriză uluitoare.

Germania a a fost campioană mondială.

2022: Arabia Saudită surprinde Argentina

În Qatar, Arabia Saudită a învins Argentina cu 2-1, în ciuda faptului că sud-americanii, conduși de Lionel Messi, erau neînvinși de 36 de meciuri.

La pauză, conduceau argentinienii: Messi în minutul 10, deschisese scorul. Poate prea încrezători, oamenii lui Scaloni au fost luați „pe sus” în primele cinci minute ale reprizei secunde de un gol marcat de Saleh Al-Shehri (minutul 48). Reușita superbă a lui Salem Al-Dawsari din minutul 53, a stabilit rezultatul-bombă!

În final, însă, Argentina a cucerit titlul mondial!

Și pe noi ne-a umilit Cuba!

Pentru calificările la Mondialul francez din 1938, România a fost repartizată în grupa a patra preliminară. 

Singurul adversar din grupă a fost Egiptul, dar selecţionata africană s-a retras din cursa pentru Mondial, astfel că ţara noastră a mers direct în Franţa, fără a mai disputa meciul de baraj.

Adversarul nostru în Franţa a fost Cuba, echipă contra căreia am remizat după prelungiri, scor 3-3, golurile noastre fiind semnate de Bindea, Baratky şi Dobay.

Fără varianta loviturilor de departajare, se dispută un nou meci, iar la rejucare Cuba ne învinge cu 2-1. Deşi deschidem scorul prin Dobay, cubanezii revin după pauză şi marchează golurile victoriei într-un interval de numai şase minute.

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