CFR Cluj a reușit să se califice mai departe după ce în turul doi a trecut de Alashkert (Armenia). Meciul tur, din deplasare, s-a terminat la egalitate, scor 1-1, în timp ce returul din România a fost câștigat de echipa din Gruia cu scorul de 3-0.

Tromso a ajuns în Conference League după ce a pierdut dubla din Europa League cu FC Hradec Kralove (Cehia). Ambele meciuri au fost câștigate de cehi (1-0 și 3-1), astfel că norvegienii au fost eliminați din cea de-a doua competiție europeană și acum se luptă cu CFR Cluj pentru un loc în play-off-ul Conference League.

CFR Cluj – Tromso se vede pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2

Meciul tur dintre CFR Cluj și Tromso, care se joacă pe 6 august 2026, de la ora 19.30, este difuzat în direct de Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

În cazul în care românii reușesc să se califice în play-off-ul Conference League, următorul adversar este unul foarte dificil: Brighton din Anglia!

Anul trecut, Brighton a terminat sezonul din Premier League pe locul 8, iar în cazul în care va da piept cu românii înainte de grupele Conference League, turul se va juca la Cluj, iar returul în Anglia.

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