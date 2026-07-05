„De la 144kg la 112…

Nu povesti oamenilor ce faci. Dispari, depune efort, fǎ ce ți-ai propus si întoarce-te doar când eşti gata.

Acum vreo 20 de ani îl jucam pe Edi Bălan în Bǎieți Buni.

Între timp… Edi Bălan s-a transformat mai degrabă în… Edi Bălan cu extra opțiuni. Când am aflat că mă întorc în rolul ăsta, am avut două variante: ori mă bazez pe faptul că oamenii și-l amintesc cu drag, ori încerc să mă ridic la înălțimea ocaziei.

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Am ales varianta mai grea. Fasting la 24 de ore combinat cu fasting la 72 de ore.

Și keto. Sigur cǎ m-am gândit la injecții cu invențiile astea noi de acum… dar am abandonat rapid. Mi-e frică de ele… plus cǎ se vede pe fața omului când intră astea în sistem.

Am plecat de la 144 de kilograme și am ajuns la 112. Sală aproape în fiecare zi. Analize. Sală. Fasting.

Supraveghere medicală. Sală. Iar analize.

Și destule momente în care mă întrebam de ce n-am un personaj care stă doar pe canapea și comandă mici.

Mă uitam mereu la actorii care se pregătesc luni întregi pentru un rol și mă gândeam că pare frumos în interviuri. În realitate nu prea e. În realitate ești tu, cu alarma care sună, cu chef puțin și cu încă un antrenament pe care îl faci pentru că ai spus că-l faci.

N-am făcut asta ca să mă transform într-un supererou. Am făcut-o din respect pentru personaj, pentru echipa care muncește la serial și pentru voi, cei care v-ați uitat la el acum 20 de ani și ați făcut posibilă întoarcerea lui.

Dacă vă place Edi Bălan când îl vedeți din nou pe ecran, o să mă bucur. Dacă observați și efortul din spatele lui… înseamnă că toate orele alea de sală au folosit la ceva.

Sigur cǎ singur n-aş fi reușit. Tea Pigu – nume de cod, a știut să mă capaciteze și să găsească de fiecare dată soluții, Horatiu Dumitrescu din echipa World Class a fost și el factor hotărâtor iar nutriția a fost coordonată de Iulia Constantinescu.

A meritat efortul? Nu știu, hai să vedem filmul și ne prindem din mers. Mie mi-ar plăcea tare să vă placă”, a fost mesajul transmis de Cabral pe Facebook.

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