Trump vrea să-l facă pe Erdogan fericit

Summitul din 7-8 iulie, găzduit de președintele Recep Tayyip Erdogan, va reuni lideri din cele 32 de state membre ale alianței militare.

Luna trecută, Trump a promis că îl va face pe Erdogan „foarte fericit” când a fost întrebat despre intenția Turciei de a-și asigura motoarele de avioane F110 și de a fi readmisă în programul de avioane de vânătoare F-35.

Analiștii au spus că se referă probabil la motoarele de avioane de vânătoare pe care Turcia dorește să le utilizeze în proiectul său emblematic de avioane de vânătoare stealth KAAN.

„Probabil va fi undă verde pentru motoarele F110 GE pentru avionul de vânătoare KAAN, aproximativ 40 la număr. Au existat obstacole în calea acestei aprovizionări și este foarte posibil ca acestea să fie acum eliminate”, a declarat pentru AFP Sinan Ulgen, directorul think tank-ului Edam, cu sediul la Istanbul.

„Turcia a produs câteva prototipuri care zboară cu motorul F110, dar a așteptat furnizarea de motoare suplimentare pentru a crește numărul de platforme KAAN”, a spus el.

Ce este și cum funcționează avionul KAAN

KAAN este un avion de vânătoare stealth cu două motoare, dezvoltat de Turkish Aerospace Industries (TAI) pentru a înlocui flota de F-16 a Forțelor Aeriene Turce, în timp ce Ankara dorește să se alăture clubului exclusivist al națiunilor care produc avioane de luptă de a cincea generație, în special SUA, China și Rusia.

Deși Turcia va echipa în cele din urmă avionul de vânătoare cu propriul motor produs pe plan intern – F110-urile lipsind capacitatea stealth – acest proiect este încă în faza preliminară de proiectare, a declarat ministrul Apărării, Yasar Guler, în septembrie.

Turcia a primit un prim lot de 10 avioane F110 în septembrie, iar discuțiile cu guvernul SUA pentru achiziționarea a încă 80 erau „în curs de desfășurare”, a spus el.

De la ce a pornit criza dintre SUA și Turcia

Dar acest lucru a fost întârziat de lipsa unei aprobări politice legate de achiziția de către Turcia în 2017 a unui sistem rusesc de apărare antirachetă S-400, a declarat ministrul de externe Hakan Fidan în septembrie.

Furios, Washingtonul a exclus Turcia din programul său de avioane de vânătoare F-35 în 2019 și a impus sancțiuni CAATSA un an mai târziu, împiedicând proiectele de apărare turcești și afectând relațiile.

„Problema CAATSA trebuie rezolvată. SUA trebuie să ia măsuri atât în ​​ceea ce privește F-35, cât și motoarele pentru KAAN. Motoarele KAAN așteaptă în prezent aprobarea în Congresul SUA”, a spus Fidan, remarcile sale stârnind nemulțumiri în țară, deoarece Turcia a declarat că KAAN va fi produs în întregime pe plan intern.

Excluderea Ankarei de la F-35

„Unii susțin că nu ar trebui să cumpărăm avioane F-35 și să investim acei bani în propriul nostru program de avioane de vânătoare de a cincea generație. Și exact asta se întâmplă cu decizia președintelui Trump de a exporta motoare cu reacție”, a declarat Ozgur Unluhisarcikli, șeful Fondului Marshall German din Ankara.

„Fără aceste motoare, Turcia nu poate produce avionul KAAN.”

Cu o dată de livrare a KAAN la mulți ani distanță, doar Indonezia a plasat o comandă, semnând un contract de 10 miliarde de dolari pentru a cumpăra 48 de avioane de vânătoare, deși summitul NATO ar putea genera un interes suplimentar, a spus Ulgen.

„Având în vedere eșecul inițiativei germano-franceze FCAS, ar putea exista un anumit interes. Spania ar putea deveni potențial partener și ar putea exista interes și din partea Golfului… Dar există mai multe obstacole de depășit pentru ca aceasta să devină o ofertă credibilă pe scena internațională”, a spus el.

Turcia nu poate scăpa de S-400

Experții se așteptau la puține progrese în disputa persistentă privind F-35: pentru ca Congresul să ridice sancțiunile CAATSA, Ankara ar trebui să scape de S-400 – dar vânzarea acestuia către o țară terță ar necesita aprobarea Moscovei, iar returnarea lui către ruși nu era posibilă.

„Administrația SUA ar putea dori să uite această problemă și să vândă Turciei niște F-35, dar acest lucru va ajunge la Congres, iar schimbarea deciziei Congresului nu va fi ușoară”, a declarat profesorul Mustafa Aydin, expert în relații internaționale la Universitatea Kadir Has din Istanbul.

Însă Matthew Bryza, un emisar american pensionar și fost înalt oficial al Casei Albe și al Departamentului de Stat, a declarat că Trump ar putea lua măsuri pentru a rezolva problema, deoarece F-35 a fost o decizie executivă pe care o poate inversa cu ușurință.

„Președintele Trump poate declara cu siguranță că disputa S-400/F-35 s-a încheiat. Sancțiunile CAATSA sunt cele care necesită acțiune din partea Congresului.

Dacă va putea convinge Congresul să facă acest lucru depinde de cât de mult capital politic este dispus să cheltuiască”, a declarat el pentru AFP despre o mișcare care ar putea fi „costisitoare din punct de vedere politic în perioada premergătoare alegerilor de la jumătatea mandatului” din cauza oponenților Turciei din diaspora greacă și armeană.

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