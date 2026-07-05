Lansată în 2017 ca o combinație între blogging, newsletter și monetizare prin abonamente, Substack a devenit o alternativă atractivă pentru jurnaliști și creatorii afectați de criza presei tradiționale. Migrarea utilizatorilor a fost accelerată și de modificările politicii comerciale ale Mailchimp, care a început să taxeze mai mult anumite planuri.

Platforma și-a extins treptat funcționalitățile, depășind formatul clasic al newsletterului. Odată cu lansarea Notes și integrarea conținutului audio și video, Substack s-a transformat într-o platformă multimedia și într-un punct de lansare pentru noi publicații și proiecte editoriale independente.

Creșterea Substack a fost favorizată de declinul Twitter, dificultățile industriei media și cererea tot mai mare pentru conținut multimedia. Publicații independente, jurnaliști, autori și personalități publice folosesc platforma pentru a comunica direct cu publicul și pentru a-și monetiza activitatea fără intermediari.

Platforma și-a construit reputația ca un spațiu mai puțin dominat de algoritmi și publicitate, oferind o relație directă între autori și cititori. Newsletterele au devenit astfel un loc pentru lectură atentă și conținut personalizat, într-un peisaj digital dominat de fluxuri rapide și conținut de consum.

Unul dintre cele mai dinamice segmente este reprezentat de newsletterele hiperlocale și de nișă. Potrivit specialiștilor, acestea răspund nevoii de informații relevante pentru comunități restrânse și generează un nivel ridicat de implicare. Exemple precum Finde.Club sau Pulmón Creativo demonstrează că audiențele mai mici, dar fidele, pot avea o influență semnificativă.

Modelul se extinde și în alte domenii, precum jurnalismul sportiv, tehnologia sau gastronomia. Bucătari, restaurante și comunități culinare folosesc Substack pentru a publica newslettere, iar platforma dezvoltă și evenimente dedicate, precum festivalul gastronomic Grubstack, care combină conținutul online cu întâlnirile fizice.

Deși succesul platformei alimentează temeri privind apariția unei „bule Substack” și riscul ca influența celebrităților să schimbe identitatea inițială a serviciului, fondatorii insistă că relația directă prin e-mail va rămâne esențială. În opinia unor analiști, viitorul platformei nu depinde de numărul total de abonați, ci de capacitatea de a reuni comunități mici, implicate și interesate de aceleași subiecte.

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