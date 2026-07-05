Potrivit mesajului publicat de Zelenski după convorbire, liderul ucrainean l-a felicitat pe Trump cu ocazia Zilei Independenței și i-a mulțumit pentru sprijinul acordat Ucrainei de către Statele Unite.

„Suntem recunoscători Statelor Unite pentru toată asistența oferită, de la sulițe și mitralii Patriot până la sprijinul politic.”

Zelenski a adăugat că Ucraina apreciază și „faptul că America este alături de noi în apărarea independenței noastre”.

Cei doi lideri au discutat despre situația de pe front și despre eforturile diplomatice aflate în desfășurare.

„Există o oportunitate reală de a pune capăt acestui război, iar determinarea Americii va fi decisivă.”

Președintele ucrainean a precizat că el și Trump au convenit să continue dialogul în cadrul următoarei reuniuni la nivel înalt a NATO, de la Ankara.

„Mulțumesc, America! Mulțumesc, domnule președinte!”, a încheiat Zelenski și a urat Statelor Unite „prosperitate continuă și succes deplin” cu ocazia Zilei Independenței.

I have congratulated President Trump @POTUS and all Americans on the Independence Day. Weve had a very good phone call.



We are grateful to the United States for all the assistance we have received – from Javelins and Patriots to political support – and we deeply value that… pic.twitter.com/FKAPdpvnSN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2026

În aceeași zi, Donald Trump a avut o convorbire telefonică și cu Vladimir Putin, care a durat peste o oră, potrivit consilierului prezidențial rus Iuri Ușakov.

Conform declarațiilor făcute de Ușakov și preluate de presa rusă, inițiativa convorbirii ar fi aparținut Casei Albe.

Oficialul rus a afirmat că Putin l-a invitat pe Donald Trump să viziteze Rusia și că cei doi lideri au convenit să rămână în contact.

Tot potrivit Kremlinului, discuția a vizat relațiile bilaterale, războiul din Ucraina și perspectivele negocierilor de pace. Ușakov a mai susținut că emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner ar urma să efectueze o nouă vizită la Moscova.

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