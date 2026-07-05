Cum a apărut Gabriela Cristea în curtea casei sale. Fanii au fost șocați cand au văzut cât de mult a slăbit vedeta

Însă un detaliu a atras atenția urmăritorilor și anume, că fosta prezentatoare TV a slăbit enorm, picioarele ei fiind foarte subțiri.

Gabriela Cristea radiază de fericire de când a dat jos câteva kilograme bune, iar acum pare a fi în cea mai bună formă a ei. Vedeta are picioare extrem de subțiri!

Gabriela Cristea a recunoscut în cadrul propriului podcast faptul că a reușit să slăbească aproximativ 30 de kilograme cu ajutorul unor injecții.

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Vedeta a îmbrăcat o rochiță neagră și a ieșit în curtea casei pentru a culege fructele din pomii plantați de ea și soțul ei. Curtea casei Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda este foarte spațioasă, iar fiicele lor au chiar și un loc de joacă special amenajat, cu tobogane și toate cele.

Recent, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au început demolarea casei din Abruzzo, Italia. Fosta prezentatoare TV a postat pe contul de socializare un mesaj, alături de care a atașat imagini cu locuința, înainte de a fi pusă la pământ. Construcția veche a fost dărâmată complet, iar în același loc va fi ridicată o casă nouă.

„Vom păstra toate elementele de arhitectură și design specifice zonei, dar vom avea o casă trainică și mult mai bine poziționată pe locație. Practic vom avea o casă tradițională ca design, dar modernă ca tehnologie și structura de rezistență.

Anul ăsta pare ca o să fie gata ridicată structura, iar din februarie 2027 (dacă ne țin buzunarele) începem instalațiile și finisajele. Mai e mult până departe, dar e important să ne apucăm”, a declarat Gabriela Cristea.

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