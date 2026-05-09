Cîrstea a trecut în turul al treilea de liderul mondial, sportiva belarusă Arina Sabalenka. Românca s-a impus cu scorul de 2-6, 6-3, 7-5, în două ore şi 13 minute, potrivit News.ro.

Sabalenka a avut nevoie de timeout medical în setul al treilea. Succesul în fața Arinei Sabalenka marchează un moment de referință pentru sportiva noastră, fiind pentru prima dată când aceasta reușește să învingă ocupanta locului 1 WTA.

În optimi, românca o va înfrunta pe sportiva cehă Linda Noskova, numărul 13 mondial. Prin calificarea în optimi, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 79.510 euro şi 120 de puncte.

În cadrul interviului acordat pe teren, Sorana nu și-a putut stăpâni entuziasmul după victoria carierei. Cu zâmbetul pe buze, sportiva a recunoscut că un titlu cucerit aici ar putea fi argumentul decisiv care să o facă să revină asupra hotărârii de a se retrage din tenis la sfârșitul anului.

„Sunt foarte fericită. E numărul unu (n.r. Sabalenka), nu are nevoie de nicio prezentare. E foarte plăcut să obții astfel de rezultat. Poate dacă câștig acest turneu o să mă mai gândesc(n.r: în privința retragerii). Vreau să le mulțumesc tuturor spectatorilor, sunt minunați. Ce simt aici la Roma e absolut fantastic, îmi place pasiunea lor pentru sport”, a spus Sorana Cîrstea, porivit Digi Sport.

Perechea Sorana Cîrstea/Shuai Zhang, cap de serie numărul 1, a cucerit, pe 12 aprilie 2026, titlul probei de dublu la turneul WTA 500 de la Linz. Finala, disputată împotriva cehoaicelor Jesika Maleckova și Miriam Skoch, a fost dominată clar de echipa româno-chineză, care s-a impus cu 6-3, 6-2, după o oră și nouă minute de joc, potrivit Mediafax.

