În grupele Conference League, formația din Bănie a început cu o înfrângere în deplasare, scor 0-2, împotriva polonezilor de la Rakow, în timp ce armenii de la FC Noah au câștigat acasă cu Rijeka, scor 1-0.

Universitatea Craiova speră să câștige primul ei meci din istorie în grupele Conference League într-o partidă care se joacă în fața propriilor suporteri, pe 23 octombrie 2025, de la ora 22.00. Meciul este în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1!

Conference League este considerată a treia ca valoare, între competițiile europene intercluburi, după Champions League și Europa League.

Cele două televiziuni au cumpărat împreună drepturile pentru cupele europene, astfel că toate meciurile din Champions League, Europa League și Conference League se văd atât pe Digi Sport, cât și pe Prima Sport.

În campionatele din țările lor, Universitatea Craiova și FC Noah se află pe locul 3. Dacă în România trupa antrenată de Mirel Rădoi este la un punct în spatele liderului, pe armeni îi despart patru puncte de primul loc.

Ce meciuri mai are de disputat echipa lui Mirel Rădoi în Conference League

În Conference League, FC Noah se află pe poziția a 16-a, în timp ce Universitatea Craiova ocupă locul 31, într-o grupă cu 36 de echipe.

6 noiembrie 2025: Rapid Viena – Universitatea Craiova, ora 22.00

27 noiembrie 2025: Universitatea Craiova – FSV Mainz, ora 19.45

11 decembrie 2025: Universitatea Craiova – Sparta Praga, ora 19.45

18 decembrie 2025: AEK Atena – Universitatea Craiova, ora 22.00

