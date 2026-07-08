În turul 1 din preliminariile Ligii Campionilor echipa din România joacă împotriva campioanei din Belarus, Vitebsk. Meciul tur se joacă în deplasare, pe teren neutru, în Ungaria, iar returul va avea loc în țara noastră, la Craiova.

Vitebsk – Universitatea Craiova se vede pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Partida Vitebsk – Universitatea Craiova, din Ungaria, are loc pe 8 iulie 2026, de la ora 20.00, și va fi transmisă în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1, posturi TV care au achiziționat drepturile de difuzare.

Și partida retur din România, Universitatea Craiova – Vitebsk, care are loc miercuri, 15 iulie 2026, de la ora 20.30, va fi difuzată tot de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Sporturilor, și VOYO, platforma de streaming a celor de la PRO TV, a făcut o ofertă pentru a transmite meciurile Craiovei din primul tur preliminar din Champions League, însă prețul oferit a fost mai mic, astfel că Digi Sport 1 și Prima Sport 1 vor difuza ambele partide disputate de Universitatea.

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