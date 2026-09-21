Naționala masculină de volei a României va înfrunta Franţa, campioana olimpică en-titre, în sferturile de finală ale Campionatului European, după ce „Les Bleus'' au dispus de Portugalia, 3-0 (25-21, 25-22, 25-21). Meciul se dispută marți, 22 septembrie, de la ora 16.00 (în direct la TVR 1), în Arena 8888 din Sofia, unde „tricolorii” au trecut de Ucraina, în optimi.

Din nou Franța, după 3-2 la Cluj-Napoca

Pentru România va fi a doua întâlnire cu Franța, campioana olimpică en-titre după ce, în grupa D, la Cluj-Napoca, elevii lui Sergiu Stancu au câștigat cu 3-2 în fața „cocoșilor”, după un meci formidabil, însă fără prea mare miză în ceea ce privește calificarea.

Francezii au cucerit ultimele două titluri olimpice (2020, 2024). Sunt bronz mondial (2022). Ultimul titlu european l-au dobândit în 2015

Totuși, și la Eurovolley 2023, România reușise un succes prestigios cu aceeași Franța (3-1), în grupa din Israel.

Pentru „tricolori” e a doua prezență consecutivă în sferturile de finală ale Campionatului European de volei masculin. La ediția precedentă, România s-a clasat pe locul 7.

Deţinătoarea trofeului este Polonia.

În palmares, România are cinci medalii la Campionatul European: una de aur (1963), două de argint (1955, 1958) și două de bronz (1971, 1977).

În sferturi s-au mai calificat Polonia (3-0 cu Letonia), Germania (3-2 cu Bulgaria), Finlanda (3-2 cu Grecia). Se mai joacă azi, în „optimi”, partidele Italia -Danemarca, Belgia - Cehia și Slovenia - Serbia.

Meciurile din sferturi vor avea loc în 22-23 septembrie la Sofia și la Torino, urmate de semifinale și finale (25-26 septembrie, la Milano).

Ca și calificați la Campionatul Mondial

Portalul de specialitate DoarVolei a calculat și că victoria cu Ucraina din optimile de finală ale Campionatului European a bătut în cuie calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor, din Polonia!

Pentru că a bătut Ucraina, ocupanta locului 10 în lume, România a primit 15,61 puncte în clasamentul mondial, cu care a urcat trei poziiții, până pe locul 22 în ierarhia FIVB! Tricolorii au acum 166,19 puncte, cu care nu mai au cum să iasă din Top 25 mondial indiferent de ce se va întâmpla în ultimele meciuri de la Europene.

Este o nouă performanță excepțională reușită de această generație de jucători și de selecționerul Sergiu Stancu. Va fi a doua calificare consecutivă la Campionatul Mondial, unde, până în 2025, nu ne mai calificasem de 43 de ani.

Lotul naționalei României la EuroVolley 2026

Ridicători: Claudiu Dumitru, Sebastian Bratu;

Falși: David Țăranu-Runcan, Alexandru Rață;

Extreme: Rareș Bălean, Adrian Aciobăniței, Marian Bala, Daniel Chițigoi;

Centri: Bela Bartha, Tudor Magdaș, Victor Asmarandei, Ștefan Lupu;

Libero: Sergio Diaconescu, Carol Kosinski.

Staff

Antrenor principal: Sergiu Stancu. Antrenor secund: Cristian Imhoff. Preparator fizic: Radu Mandache. Kinetoterapeut: Adelin Ilinca. Statistician: Panagioris Kountaridis. Team manager: Petrișor Macovei.