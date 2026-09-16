Naționala masculină de volei a României a făcut un meci senzațional în fața Franței, în BT Arena din Cluj-Napoca, revenind de la 0-2 la seturi pentru o victorie cu 3-2 (16-25, 25-27, 25-20, 35-33, 15-12). „Tricolorii” erau deja calificat în „optimile” Campionatului European, unde vor întâlni pe Ucraina, sâmbătă sau duminică, la Sofia, capitala Bulgariei.

De la 0-2, la 3-2!

Echipa lui Sergiu Stancu a făcut un meci incredibil la Cluj-Napoca. În fața a peste 4.000 de spectatori, „tricolorii” au revenit senzațional, de la 0-2, și au învins campioana olimpică en-titre.

În setul al 4-lea, când Franța a avut 4 mingi de meci. România le-a salvat, după care a irosit 6 mingi de set. La a 7-a, tricolorii au închis setul: 35-33!

În decisiv, România a s-a impus cu 15-12, obținând încă două puncte în grupa D.

Chițigoi, peste toți

Daniel Chițigoi (28 de puncte) și Bela Bartha (15 puncte) au fost cei mai buni „tricolori”. De partea cealaltă, s-au remarcat Stephen Boyer (21 de puncte), Mathis Henno (20 de puncte) și Mousse Gueye (14 puncte).

Deși aflată în schimb de generații după victoria de la JO, Franța pregătită de Andrea Giani rămâne o uriașă forță în volei.

„Nașii” Franței

De altfel, „cocoșii” au cucerit ultimele două titluri olimpice (2020, 2024). Sunt bronz mondial (2022). Ultimul titlu european l-au dobândit în 2015

Și la Eurovolley 2023, România reușise un succes prestigios cu aceeași Franța (3-1), în grupa din Israel.

Rezultatele României în Grupa D

9 septembrie, ora 20:00 » România vs. Letonia 1-3

11 septembrie, ora 20:00 » Elveția vs. România 1-3

12 septembrie, ora 20:00 » România vs. Germania 2-3

14 septembrie, ora 20:00 » România vs. Turcia

16 septembrie, ora 20:00 » Franța vs. România 3-2

Lotul României la Campionatul European de volei masculin

Ridicători : Sebastian Bratu, Claudiu Dumitru

: Sebastian Bratu, Claudiu Dumitru Falși : Alexandru Rață, David Țăranu

: Alexandru Rață, David Țăranu Extreme : Adrian Aciobăniței, Marian Bala, Rareș Bălean, Daniel Chițigoi

: Adrian Aciobăniței, Marian Bala, Rareș Bălean, Daniel Chițigoi Centri : Victor Asmarandei, Bela Bartha, Ștefan Lupu, Paul Magdaș

: Victor Asmarandei, Bela Bartha, Ștefan Lupu, Paul Magdaș Libero: Sergio Diaconescu, Carol Kosinski