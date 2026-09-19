Cine transmite România - Ucraina, în optimile de finală ale Campionatului European de volei masculin

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Naţionala masculină de volei a României continuă aventura europeană. Tricolorii vor juca duminică, 20 septembrie, de la ora 16.00, și vor putea fi urmăriți în direct şi în exclusivitate la TVR 1 şi online, pe tvrplus.ro, pentru calificarea în sferturile Campionatului European de volei masculin – EuroVolley 2026.
În urma victoriei obţinute în fața Franței, campioana olimpică en-titre, voleibaliştii români se află în faţa unui nou test important: naţionala noastră întâlneşte, la Sofia, reprezentativa Ucrainei.
În prezent, naţionala Ucrainei ocupă locul 10 în ierarhia mondială, astfel că partida se anunţă una extrem de disputată şi cu o miză uriaşă pentru echipa României: calificarea între primele opt echipe ale Europei.
TVR 1 transmite în direct duminică, de la ora 16.00, partida România – Ucraina. Telespectatorii vor afla dacă tricolorii vor reuşi să facă pasul spre sferturile de finală ale Campionatului European.
Partida va putea fi urmărită şi pe TVR Sport, înregistrată, de la ora 21.10.