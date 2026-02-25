Vor deservi mai degrabă nevoile locale

Centurile ocolitoare Comarnic și Bușteni – Azuga au o lungime totală de aproximativ 15,4 kilometri (6 km la Comarnic și 9,4 km la Bușteni – Azuga) și au fost proiectate cu câte o bandă pe sensul de mers. 

Traseele includ intersecții cu sensuri giratorii la punctele de legătură cu DN1 și cu drumurile laterale, dar, din cauza configurației cu o singură bandă pe sens, acestea nu vor putea absorbi fluxul intens de vehicule caracteristic DN1 pe Valea Prahovei în perioadele aglomerate. Vor răspunde mai degrabă unor nevoi locale, nu neapărat șoferilor aflați în tranzit.

Noile artere de circulație vor trebui să treacă testul efectului secundar: sensurile giratorii pe DN1 care facilitează accesul spre centurile ocolitoare pot crea puncte suplimentare de congestionare a traficului așa cum se întâmplă deja la Sinaia și la intrarea în Ploiești dinspre Brașov. 

Centurile ocolitoare Comarnic și Bușteni – Azuga au o lungime totală de aproximativ 15,4 kilometri (6 km la Comarnic și 9,4 km la Bușteni – Azuga) și au fost proiectate cu câte o bandă pe sensul de mers. 
Centurile ocolitoare Comarnic și Bușteni – Azuga au o lungime totală de aproximativ 15,4 kilometri (6 km la Comarnic și 9,4 km la Bușteni – Azuga) și au fost proiectate cu câte o bandă pe sensul de mers. Foto: constructv.ro

Jumătate de miliard de lei la Comarnic 

Varianta ocolitoare a orașului Comarnic, cu o lungime de 5,9 kilometri, gândită să fluidizeze traficul la intrare pe Valea Prahovei, a avut o valoare inițială de aproximativ 250 de milioane de lei, pentru ca, în final, proiectul să coste dublu.

Contractul principal pentru proiectare și execuție a fost atribuit în mai 2023, printr-o licitație deschisă organizată de Consiliul Județean Prahova în parteneriat cu CNAIR, câștigător fiind asocierea Frasinul SRL – Artehnis SRL. Valoarea inițială aprobată a fost de 236,74 milioane de lei fără TVA, iar durata contractului era de 24 de luni.

Ca urmare a actualizărilor de prețuri, apariția unor lucrări suplimentare necesare din cauza alunecărilor de teren pe traseul montan, valoarea finală a contractului a ajuns la 354,46 milioane de lei fără TVA, reprezentând o creștere de aproape 50% față de suma inițială. Durata lucrărilor a fost extinsă cu 13 luni, termenul final estimat fiind stabilit pentru iunie 2026.

Traseul și elementele tehnice

Conform studiului de fezabilitate aprobat de Consiliul Județean Prahova (HCJ 259/2021), centura ocolește orașul pe partea vestică, conectând DN1 la sud și nord:

  • Tronson 1: racordare la DN1 sud Comarnic;
  • Tronson 2: sector sud-vest, drum nou cu terasamente și ziduri de sprijin;
  • Tronson 3: pasaj/viaduct peste râul Prahova și magistrala CFR Ploiești–Brașov;
  • Tronson 4: sector vestic nord, drum paralel cu orașul;
  • Tronson 5: racordare la DN1 nord Comarnic.

Pe traseu sunt prevăzute 3 poduri principale, sensuri giratorii la capete și dublarea unui pod existent peste DJ101R. Drumul va avea o bandă pe sens, cu viteza proiectată de până la 90 km/h.

Stadiul fizic al lucrărilor la începutul lui 2026 este estimat la aproximativ 60%, urmând ca șantierul să fie finalizat în vara acestui an.

O filmare din dronă realizată recent arată progrese importante inclusiv în punctele mai sensibile de pe traseu. 

Centura Comarnicului începe de la Breaza

Traseul variantei de ocolire a Comarnicului se desprinde din DJ 103R, la ieșire din localitatea Breaza, unde este prevăzută o intersecție giratorie. Din această intersecție, traseul drumului proiectat merge paralel cu calea ferată până la km 1+330, unde traversează râul Prahova printr-un pod de 80 de metri. Traseul duce în continuare către o intersecție amenajată cu sens giratoriu cu strada Ghioșești, după care continuă paralel cu albia râului Prahova. 

La km 3+730, drumul traversează râul Prahova printr-un pod de 60 m, apoi continuă pe malul drept al râului până la km 4+350, unde traversează un afluent al Prahovei (Valea Mesteacănului) pe un pod de 36 de metri. 

Traseul continuă pe malul drept al râului Prahova, pe care îl traversează pe un pasaj care trece și peste calea ferată București-Brașov la km 5+800 și se închide printr-o intersecție de tip giratoriu cu DN1 la km 111+200.

Centura Comarnicului cuprinde:

– două poduri peste râul Prahova
– un pod peste un afluent al râului Prahova
– un pasaj peste calea ferată București – Brașov
– apărări de maluri
– lucrări de consolidare pentru ramblee și deblee
– două intersecții giratorii cu DJ103R și DN1 (la capetele tronsonului)
– intersecții cu străzile Ghioșești, Podul lui Neag.

Centura Bușteni – Azuga: 13 poduri și două tuneluri

Traseul propus pentru varianta ocolitoare a stațiunilor Bușteni și Azuga are o lungime totală de 9,434 de kilometri şi, datorită intersecţiilor mai importante amplasate pe DN1, este descris astfel: 

Segmentul I – lungime: 1,6 kilometri; Localizare: extravilan, început segment: km 0+000 (intersecție cu breteaua de descărcare a autostrăzii A3 între Sinaia şi Poiana Ţapului – DN1, km 127+600). Acest segment va avea un traseu adiacent DN1, separat de acesta printr-o zonă mediană pe care se va amplasa parapet tip New Jersey. 

Segmentul II – Lungime: 5,13 kilometri; Localizare: intravilan Bușteni, început segment: km 1+630 (ieşire din DN1, km. 128+300 prin dreapta), final segment: km 6+760 (ieşire din DN1, km. 133+500 prin dreapta).

Segmentul III – Lungime: 520 de metri; Localizare: extravilan, începe la intersecția cu breteaua de descărcare a autostrăzii A3 între Buşteni şi Azuga – DN1, km 133+550 prin dreapta. Acest segment va avea un traseu adiacent DN1, separat de acesta printr-o zonă mediană pe care se va amplasa parapet tip New Jersey. De la darea în folosință a acestui segment se recomandă reconfigurarea fluxurilor de trafic, în așa fel încât să fie câte două benzi pe fiecare sens. 

Segmentul IV – Lungime: 2,184 Km; Localizare: intravilan Azuga, început segment: km 7+250 (ieşire din DN1, km. 134+050 prin dreapta), final segment: km 9+434 (ieşire din DN1, km. 136+100 prin stânga).

Unde sunt amplasate cele 13 poduri 

Proiectul variantei ocolitoare Bușteni – Azuga are o lungime totală de 9,434 km, împărțită în patru segmente principale, fiecare cu caracteristici și lucrări de infrastructură specifice. 

Segmentul 1 – Extravilan, 1,600 km

  • Început traseu: km 0+000, intersecție cu breteaua de descărcare a autostrăzii A3 între Sinaia și Poiana Țapului (DN1 km 127+600).
  • Lucrări și elemente tehnice:
    • 1 viaduct pe râul Prahova
    • Lucrări de consolidare pentru ramblee și deblee
    • Lucrări de protecție a malurilor și consolidări de versanți
    • 3 sensuri giratorii:
      • cu breteaua de descărcare A3 și DN1
      • cu strada Saelelor (acces cartier Piatra Arsă)
      • cu DN1 la intersecția cu strada Amurgului

Acest segment asigură conexiunea drumului complementar cu autostrada A3 și traficul local din Bușteni.

Segmentul 2 – Intravilan Bușteni, 5,130 km

  • Caracteristici: traversează zona urbană a orașului Bușteni.
  • Lucrări și elemente tehnice:
    • 1 pasaj peste CF București–Brașov
    • 6 poduri peste râul Prahova
    • 1 pod peste pârâul Jepilor
    • Subtraversare a străzii Zamora
    • 1 viaduct suplimentar peste râul Prahova
    • Corecție de albie a râului Prahova și protecții de maluri
    • Consolidări pentru ramblee și deblee
    • 5 sensuri giratorii: Splaiul Zamorei, Pescariei, Aleea Odobescu (2 bucăți), Griviței

Acest segment oferă o ocolire eficientă a centrului urban și reduce traficul pe arterele principale ale orașului.

Segmentul 3 – Extravilan, 0,520 km

  • Începe: la intersecția cu breteaua de descărcare a A3 între Bușteni și Azuga (DN1).
  • Lucrări și elemente tehnice:
    • 1 pod peste râul Prahova
    • Lucrări de consolidare pentru ramblee și deblee
    • Protecții de maluri
    • Corecție de albie a râului Prahova
    • 2 sensuri giratorii: la capetele segmentului, cu DN1

Acest segment asigură legătura dintre zonele extravilane ale Bușteniului și intrarea în Azuga.

Segmentul 4 – Intravilan Azuga, 2,184 km

  • Traseu: intravilan Azuga, finalul variantei ocolitoare.
  • Lucrări și elemente tehnice:
    • Subtraversare comună sub DN1 și CF București–Brașov
    • 5 poduri peste râul Prahova
    • 1 semitunel
    • 1 pasaj peste râul Prahova și calea ferată
    • Lucrări de consolidare ramblee și deblee, protecții de maluri
    • 1 sens giratoriu cu DN1 la capătul traseului
    • Intersecții cu străzile Prahovei și Fabrica de Sticlă

Acest segment finalizează ocolirea celor două orașe, oferind conexiuni sigure și rapide cu DN1 și infrastructura feroviară.

Sumarul tehnic al centurii Bușteni-Azuga, așa cum reiese din documentele oficiale publicate pe site-ul Consiliului Județean Prahova

  • Lungime totală: 9,434 km
  • Poduri: 13 (6 în Bușteni, 5 în Azuga, 1 în Segment 1, 1 în Segment 3)
  • Viaducte: 2 (Segment 1 și Segment 2)
  • Tuneluri: 1 semitunel în Azuga + subtraversare tunel/CF în Segment 4
  • Sensuri giratorii: 11 (3 în Segment 1, 5 în Segment 2, 2 în Segment 3, 1 în Segment 4)
  • Subtraversări și pasaje: subtraversare CF și DN1, pasaj peste râul Prahova și CF
  • Consolidări: pentru ramblee, deblee și versanți în toate segmentele
  • Protecții maluri: în toate segmentele, pe râul Prahova și afluenți

O firmă din Prahova este antreprenor principal

Durata minimă a perioadei de garanţie va fi de 5 ani. Durata contractului este de 36 de luni. Autoritatea contractantă a planificat finalizarea serviciilor de proiectare în termen de 6 luni de la emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor iar finalizarea execuției lucrărilor în termen de 30 de luni de la emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor.

Valoarea estimată fără TVA a proiectului a fost de 604.733.687,47 lei. 

După evaluarea ofertelor, câștigător desemnat, în urma licitației din iunie 2024, a fost firma prahoveană CONI, în asociere cu: GOTT STRASSE, PERFECT CONSULT EUROPE, DRUM POD INVEST, Automagistral-Pivden, NVO Transinzhinirying. Firma CONI este liderul asocierii și este prezentată ca antreprenor pe SEAP. Oferta acceptată a fost de 545.778.027.63 RON.

Întârzieri pe șantierele din Comarnic și Azuga

Deși autoritățile județene au avansat termene de finalizare ale celor două mari proiecte de infrastructură rutieră, iunie 2026 pentru centura Comarnic și decembrie 2027 pentru centura Bușteni-Azuga, acestea ar putea fi amânate din cauza unor noi probleme care au apărut recent pe ambele șantiere. 

Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, a anunțat, în data de 17 februarie 2026, că au apărut probleme neașteptate pe șantierele de la Comarnic și Bușteni. Este vorba despre o conductă de gaze care trebuie relocată, dar și despre un depozit de deșeuri de mari dimensiuni descoperit în urma săpăturilor pe traseul centurii de la Bușteni.

„Am convocat o ședință de lucru cu reprezentanții Distrigaz pentru a debloca două puncte sensibile apărute pe șantierele centurii de la Comarnic și pe tronsonul Bușteni – Azuga. Nu pentru a căuta vinovați, ci pentru a găsi soluții aplicabile imediat, în limite legale clare, astfel încât lucrările să avanseze fără blocaje și fără reluarea circuitelor de avizare.

La Comarnic, discuția a vizat regimul juridic al unei conducte de gaze relocate în cadrul proiectului. Diferența dintre «folosință» și «proprietate» nu este un detaliu birocratic, ci o chestiune de responsabilitate și trasabilitate financiară. Transferul nu poate fi închis solid fără procesul-verbal de Recepție la terminarea lucrărilor și fără stabilirea valorii de inventar.

Am agreat o soluție etapizată: Consiliul Județean Prahova va adopta o hotărâre prin care își exprimă acordul de principiu pentru predarea cu titlu gratuit a proprietății către operator, după finalizarea recepției și completarea documentației. Fără asumări premature, fără scurtături cu risc juridic.

La Bușteni–Azuga, provocarea este una tehnică. Alimentarea cu gaz a unui cartier și traseul conductei intră în conflict cu lucrările de infrastructură. O variantă ar fi presupus autorizații suplimentare și întârzieri. Am ales soluția care evită re-avizarea: translatarea conductei existente cu tub de protecție continuu, pe aproximativ 25–30 de metri, la circa doi metri sub cota carosabilului, astfel încât proiectul de gaz să rămână în parametrii autorizației existente.

Pentru a reduce riscurile, am stabilit emiterea rapidă a unei dispoziții de șantier comune, cu cote și amplasamente exacte, astfel încât intervențiile ulterioare să nu afecteze drumul.

 În paralel, la Bușteni a apărut o problemă cu impact direct în costuri: cantități importante de deșeuri descoperite în albia râului. Antreprenorul nu le poate gestiona fără proceduri și operatori autorizați.

Vom face verificare în teren, identificare pe coordonate, clasificare și cuantificare, pentru a defini o soluție legală de evacuare, în colaborare cu operatori specializați. Sunt și alte dependențe administrative, de la actualizarea actelor necesare exproprierilor, la studii de coexistență cu alte utilități și clarificarea unor rețele vechi, necartografiate. Nu le ignorăm. Le punem pe masă și le rezolvăm etapizat”, a anunțat Nanu.

Nu este clar la acest moment dacă problemele recent identificate în cadrul șantierelor de la Comarnic și Bușteni vor afecta și termenele de finalizare ale celor două centuri ocolitoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un club de fotbal din Liga a III-a este suspectat că a trucat meciuri pentru câștiguri la pariuri de sute de mii de lei în ultimul sezon

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional: „Ne-am decis...„
Elle.ro
Ce planuri ambițioase de afaceri are Alessia Năstase, fiica lui Ilie și a Amaliei Năstase. Tânăra își dorește succes pe plan internațional: „Ne-am decis...„
gsp
Ce pensie are Marin Condescu, fostul șef de la Pandurii și mare lider sindical la Tîrgu-Jiu: „Nu e normal! Mi-am mai luat un serviciu”
GSP.RO
Ce pensie are Marin Condescu, fostul șef de la Pandurii și mare lider sindical la Tîrgu-Jiu: „Nu e normal! Mi-am mai luat un serviciu”
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
GSP.RO
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
Parteneri
Avem VIDEO pus de ea! Elena Udrea și Dorin Cocoș, împreună la 13 ani de la divorț! Ipostaza neașteptată care a stârnit reacții în lanț
Libertateapentrufemei.ro
Avem VIDEO pus de ea! Elena Udrea și Dorin Cocoș, împreună la 13 ani de la divorț! Ipostaza neașteptată care a stârnit reacții în lanț
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Andreea Marin a slăbit 20 kg și arată ca la 20 de ani! „Zâna” a rupt tăcerea: „Uneori mi-e lene, dar îmi impun!” Secretul care i-a uimit pe toți
Tvmania.ro
Andreea Marin a slăbit 20 kg și arată ca la 20 de ani! „Zâna” a rupt tăcerea: „Uneori mi-e lene, dar îmi impun!” Secretul care i-a uimit pe toți

Alte știri

Harta zonelor lovite de ninsori, viscol și strat nou de zăpadă. Alertă meteo ANM până joi dimineață
Știri România 10:37
Harta zonelor lovite de ninsori, viscol și strat nou de zăpadă. Alertă meteo ANM până joi dimineață
Angajații Guvernului Bolojan s-au revoltat după noile tăieri: „De CNSAS și CNCD nu se atinge”
Știri România 10:34
Angajații Guvernului Bolojan s-au revoltat după noile tăieri: „De CNSAS și CNCD nu se atinge”
Parteneri
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident
Adevarul.ro
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident
Șoc în fotbalul românesc! Percheziții în București și alte 6 județe într-un dosar care vizează trucarea de meciuri
Fanatik.ro
Șoc în fotbalul românesc! Percheziții în București și alte 6 județe într-un dosar care vizează trucarea de meciuri
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Imaginile cu care Anca Țurcașiu și-a surprins fanii! Cum arată vedeta fără pic de machiaj la vârsta de 55 de ani. „Am învățat să mă iubesc...” Video
Elle.ro
Imaginile cu care Anca Țurcașiu și-a surprins fanii! Cum arată vedeta fără pic de machiaj la vârsta de 55 de ani. „Am învățat să mă iubesc...” Video
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner
Viva.ro
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner

Monden

De ce Anda Adam nu vrea ca fiica ei să devină cântăreață: „Industria muzicală, sincer, în ultimul timp se cam duce în cap”
Stiri Mondene 10:20
De ce Anda Adam nu vrea ca fiica ei să devină cântăreață: „Industria muzicală, sincer, în ultimul timp se cam duce în cap”
Se știe prima echipă de la Asia Express 2026. Cine merge alături de Gabriel Torje în show-ul de la Antena 1
Stiri Mondene 10:05
Se știe prima echipă de la Asia Express 2026. Cine merge alături de Gabriel Torje în show-ul de la Antena 1
Parteneri
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
ObservatorNews.ro
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
Tragedie de nedescris! Confirmat acum! Uriașul actor, adorat de români, și-a luat și el viața! Cauza este una din cele mai groaznice din lume! Ce secret devastatot a ascuns peste 20 de ani
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! Confirmat acum! Uriașul actor, adorat de români, și-a luat și el viața! Cauza este una din cele mai groaznice din lume! Ce secret devastatot a ascuns peste 20 de ani
Parteneri
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
GSP.ro
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
GSP.ro
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
Parteneri
Zeci de documente FBI lipsesc din dosarul Epstein, inclusiv interviuri legate de o acuzatoare a lui Donald Trump
Mediafax.ro
Zeci de documente FBI lipsesc din dosarul Epstein, inclusiv interviuri legate de o acuzatoare a lui Donald Trump
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
KanalD.ro
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult

Politic

Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov - București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Politică 09:58
Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov – București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Ilie Bolojan a tăiat și numărul polițiștilor locali. Câte posturi se reduc prin reforma administrației adoptată de Guvern
Politică 07:38
Ilie Bolojan a tăiat și numărul polițiștilor locali. Câte posturi se reduc prin reforma administrației adoptată de Guvern
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
După despărțirea de fiul lui Ion Țiriac, Sorana Cîrstea a mai primit o lovitură! Nimeni nu se aștepta la o asemenea decizie
Fanatik.ro
După despărțirea de fiul lui Ion Țiriac, Sorana Cîrstea a mai primit o lovitură! Nimeni nu se aștepta la o asemenea decizie
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj
Spotmedia.ro
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj