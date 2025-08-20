Pe 23 august, de la ora 19:00, Piața George Enescu găzduiește cea de-a cincea ediție a competiției internaționale de street-dance în care publicul decide câștigătorul.

Show-ul reunește stiluri variate de la hip-hop la waacking, popping și dancehall, într-un format spectaculos, bazat sută la sută pe improvizație.

Evenimentul va fi prezentat de Shurubel, iar accesul este gratuit. DJ Cypher se va asigura că toate piesele din playlist vor fi alese cu grijă pentru fiecare battle.

Spectacol pe ritmuri de street-dance

Red Bull Dance Your Style este o competiție internațională care reunește toate stilurile de street-dance. De la hip-hop-ul urban și energic la mișcările expresive, teatrale din waacking, la ritmul vibrant al dancehall-ului.

„Cu accentele vizuale din popping, contorsionismul spectaculos din bonebreaking, fluiditatea dansului contemporan, libertatea creativă a experimentalului, flowul rapid din house dance și energia intensă a electro-ului, scopul competiției e de a promova diversitatea artistiși muzicală”, anunță organizatorii competiției.

Recomandări „Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

O adevărată provocare pentru dansatori, care vor trebui să iasă din zona de confort și să se adapteze la genuri muzicale variate.

„Una dintre cele mai interesante ediţii de până acum”

„Cred că va fi una dintre cele mai interesante ediţii de până acum. Avem 16 dansatori de top, care acoperă o gamă largă de stiluri, unele prezente pentru prima dată la finala naţională”, spune DJ Cypher.

„Doar când mă uit pe listă îmi vine să ridic sprâncenele. Sunt foarte curios ce va face fiecare, cum vor aborda muzica şi battle-urile şi mă entuziasmează posibilităţile. Anul ăsta clar e de venit, totul va fi la un alt nivel”, completează acesta.

Concurenții nu au nicio idee despre stilul muzical pe care vor dansa: un dansator de hip-hop ar putea ajunge să se miște pe funky house, în timp ce un waacker (nr. o persoană care dansează în stilul waacking, un stil de dans stradal originar din cluburile gay din Los Angeles în anii 1970) ar putea fi nevoit să se adapteze la un clasic rap.

Recomandări De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”

Miza e uriașă: finala la Los Angeles!

„Singura certitudine este că fiecare piesă difuzată va fi un hit cunoscut. Improvizația și creativitatea vor fi, așadar, cuvintele-cheie”, anunță organizatorii.

Și nu experții sunt cei care decid câștigătorii, ci chiar publicul prezent la fața locului, pe 23 august.

Spectatorii din Piața George Enescu decid învingătorul ridicând cartonașe roșii sau albastre, iar miza e uriașă: un loc în finala mondială de la Los Angeles, care va avea loc pe 11 octombrie!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE