Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO, Cârțu și-a amintit că era un copil căruia îi plăcea școala, dar fotbalul l-a cucerit iremediabil.

„Am intrat la liceu cu 8,90, eram al 19-lea. Am fost un tip bunicel la carte, nu eram extraordinar, dar bun. Apoi am făcut ASE-ul. Pentru că eram într-o perioadă în care trebuia s-o las mai ușor cu cartea, tata a venit să-l întrebe pe antrenor de mine. Și antrenorul i-a spus că o să ajung fotbalist. Atunci, tata, iubitor de fotbal, a mai lăsat din hățurile cărții. Când m-am dus la liceu, am început s-o mai zbârcesc, fotbalul a trecut pe primul plan”, a spus acesta.

Cu o viață întreagă petrecută doar la Universitatea Craiova, Cârțu n-a avut șansa să prindă un transfer la o echipă de top din București, iar de o mutare peste hotare nici nu se punea vorba.

„La Craiova, cea mai urâtă echipă este Dinamo”

„N-am avut noroc. Dar toți n-au avut. Așa era epoca, nu-ți dădeau voie. Plus că noi nu eram echipa aia care să primească derogări. Ăia jucau ori la Steaua, ori la Dinamo. Sau cum a fost cazul lui Octavian Ionescu de la Sportul, pe relația cu Nicușor. Sau Gino… Erau în zonele de influență a Ceaușeștilor” a recunoscut Sorin Cârțu.

Eu n-am vrut niciodată să merg la Dinamo. Așa suntem crescuți în zona noastră. La Craiova cea mai urâtă echipă este Dinamo! Steaua mai puțin, cum e acum FCSB. Steaua era mai tolerată decât Dinamo. De Rapid nu-ți mai spun, era o chestie de prietenie. Dar noi am fost crescuți cu ura asta pentru haina militară. Sorin Cârțu, președintele Universătății Craiova:

Cârțu era un atacant pursânge, un pericol pentru toate apărările adverse, iar dacă-și face acum analiza carierei e mulțumit. Chiar dacă are doar șapte selecții la prima reprezentativă a României: „Eu sunt mulțumit! Eu mă trezesc și mă culc în rugăciuni către Dumnezeu pentru șansa pe care mi-a dat-o în viața asta! Cu cine am putut să joc și ce viață frumoasă am avut eu ca fotbalist! Craiova era un fenomen social, o stare de spirit”.

S-a vindecat de hepatita C



Sorin Cârțu a renunțat la cariera de antrenor după ce-a fost depistat cu hepatita C, dar s-a vindecat.

„Am terminat în 2016. D-aia m-am și lăsat de antrenorat. Am avut 16 ani de mare chin. Am zis să nu mai trăiesc în stres. Mi-am luat responsabilități mai puține.Eu am fost aproape de proiectul ăsta din primul moment în care s-a făcut, fără să fiu plătit sau să fiu ceva în club” a mai declarat acesta.

283 de meciuri are Sorin Cârțu în Liga 1, a marcat de 107 ori, în timp ce în cele 37 de apariții din partidele europene a marcat 11 goluri, fiind golgeterul all-time al Universității Craiova în cupele continentale.

Fanii Craiovei aleg noul președinte al clubului

Universitatea Craiova a anunţat pe pagina echipei de Facebook că preşedintele clubului va fi votat de suporterii posesori de abonament. Primul mandat va avea o perioadă de 2 ani, în timp ce viitoarele mandate vor fi pentru o perioadă de 4 ani.

Abonaţii vor putea vota atât fizic, în Craiova, cât şi online, prin intermediul unei platforme dedicate special. În acest moment, preşedintele clubului Universitatea Craiova este Sorin Cârţu, numit în funcţie la 11 martie 2019.

