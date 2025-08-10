What happened to Connor in victory lane. He's been taken to the infield care center at this time.#NASCAR https://t.co/cJLBWk4O1Y pic.twitter.com/LAZ0j2VTjY — Speedway Digest (@speedwaydigest) August 9, 2025

Zilisch, în vârstă de 19 ani, a alunecat în timp ce urca pe acoperișul mașinii sale Chevrolet nr. 88 pentru a celebra. Piciorul stâng i s-a prins în plasa laterală a geamului, iar pilotul s-a prăbușit pe asfalt.

Conform The New York Post, pilotul a fost transportat pe o targă la centrul medical de la marginea pistei și apoi la spital pentru evaluări suplimentare. Două ore mai târziu, Zilisch a anunțat pe rețeaua X că are o claviculă fracturată, dar scanările CT nu au arătat nicio leziune la cap.

„Mulțumesc tuturor pentru mesaje. Am ieșit din spital și mă simt deja mai bine. Sunt recunoscător medicilor pentru atenția promptă și că nu a fost mai grav”, a scris Zilisch, care concurează pentru echipa JR Motorsports a lui Dale Earnhardt Jr.

Zilisch a pornit din pole position, dar a intrat în coliziune cu coechipierul Shane van Gisbergen în timp ce luptau pentru primul loc în turul 65. După ce a căzut pe locul cinci la un restart, a reușit să revină în frunte și să conducă ultimele patru tururi.

„A făcut o treabă excelentă revenind și preluând conducerea”, a declarat șeful de echipă Mardy Lindley pentru SiriusXM NASCAR Radio după cursă.

Aceasta este a șasea victorie a sezonului pentru Zilisch în Xfinity Series și a șaptea în total în această serie. El urma să concureze și duminică în cursa Cup Series Go Bowling at The Glen, dar participarea sa pare puțin probabilă în urma accidentării.

Nu este prima accidentare a lui Zilisch din acest sezon. Mai devreme, el a ratat o cursă la Texas Motor Speedway din cauza unei leziuni la spate suferite într-un accident la Talladega Superspeedway.

În ciuda acestor obstacole, Zilisch rămâne liderul clasamentului Xfinity Series, cu 11 clasări consecutive în top 5 și cinci victorii de la revenirea sa.

