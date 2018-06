Contractul lui Nicolae Dică are clauză de demitere: ”Într-adevăr, Gigi Becali poate să mă dea afară oricând”

Invitat la emisiunea “Fotbal Club”, de la Digi Sport, Dică a dezvăluit că iniţial a refuzat oferta de a continua la FCSB, pentru că în contractul său nu exista o clauză de despăgubire în cazul demiterii.

“Într-adevăr, e o clauză în contract prin care poate să mă dea afară oricând, dar se plăteşte o anumită sumă de bani. Prima dată nu aveam nicio sumă şi nu am fost de acord. Eu nu antrenez doar pentru bani, ci pentru pasiuneă şi pentru că vreau să fac performanţă. Nu am pus clauza pentru că vreau să mă dea afară şi vreau să câştig acea sumă. Nu e o sumă mare”, a spus Dică.

Întrebat dacă suma respectivă e uşor de plătit de Gigi Becali, antrenorul vicecampioanei a precizat: “Da, e uşor să o dea. Orice sumă e uşor să o dea domnul Becali”.

La fel ca anul trecut, obiectivele care i-au fost fixate lui Dică sunt titlul şi calificarea în grupele Europa League. În acelaşi timp, e de aşteptat ca tehnicianul piteştean să aibă din nou parte de o presiune mare din partea lui Becali.

“Am contract pe un an. Primul obiectiv e intrarea în grupele Europa League, iar al doilea e câştigarea campionatului. La fel ca anul trecut.

Am avut discuţii cu domnul Becali, i-am explicat ce doresc eu, dar gândiţi-vă că e exagerat de greu să schimbi un om la 60 de ani. Cum aş putea eu să vin să schimb un om la 60 de ani? Din discuţiile avute cu dânsul, am înţeles că ar fi altceva anul urmator. Aşa am înţeles”, a precizat Dică.

Antrenorul a insistat să-i fie prelungit contractul lui Felipe Texeira.

