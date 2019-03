”Au fost câțiva jucători care nu aveau ce să caute acolo. Mai bine pregătim echipa pentru viitor, pentru că avem șanse mici să prindem primele două locuri. Marin a dezamăgit, Stanciu, care joacă pe unde joacă… Dacă la nivelul ăsta sunt 3-4 piese care nu dau randament, rezultatul e în pericol.

Am avut 15-20 de minute bune în repriza a doua. Au fost schimbări total neinspirate, care dovedesc lipsa de experiență a selecționerului. Când am jucat cu doi atacanți, am făcut 2-1. Nu schimbi și-l scoți pe Pușcaș pentru a-l băga pe Ianis. Rămâi cu formula asta. Te duci peste adversar. Dar a fost o schimbare total nejustificată. Schimbările dovedesc lipsa de experiență și de înțelegere a jocului ”, a declarat Cornel Dinu la postul TV Telekom Sport.