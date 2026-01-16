Sursă video TVR Info.

50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii

Nadia Comăneci a transmis un mesaj cu ocazia lansării „Anului Nadia” la sediul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român:

„Primul 10 nu a fost doar rezultatul meu, ci rezultatul unei şcoli, al unei echipe, al unor oameni care au văzut în mine, a unor antrenori dedicaţi, a unor colegi cu spirit de echipă şi al unei ţări care m-a format. Le mulţumesc tuturor celor care duc mai departe aceste valori şi sper ca Anul Nadia 2026 să fie un an al inspiraţiei, al respectului şi al continuităţii”, a spus Nadia Comăneci, într-un mesaj video transmis în cadrul conferinţei de lansare a programului „Anul Nadia”.

Nadia a devenit un ambasador neoficial al României, iar succesul ei a fost perceput ca o victorie a întregii națiuni. Mesajul ei reconfirmă această legătură profundă între performanța individuală și identitatea colectivă.

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a lansat vineri oficial Anul Nadia 2026 – un program naţional dedicat marcării a 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obţinută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976.

„Perfecţiunea nu apare din întâmplare”

În mesajul său, Nadia Comăneci a precizat că perfecţiunea se construieşte prin muncă, disciplină, sacrificiu şi credinţă.

„50 de ani de la primul 10. Este o sărbătoare pentru toată lumea. Nu este doar sărbătoarea mea, ci a copiilor şi a viitorului. Este o onoare pentru mine ca anul 2026 să înceapă pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naţionale. Cred cu tărie că sportul face parte din cultura unui popor, la fel ca literatura, muzica sau arta. Perfecţiunea nu apare din întâmplare, se construieşte prin muncă, disciplină, sacrificiu şi credinţă”, a mai spus fosta mare gimnastă.

Un program național dedicat excelenței

Anul Nadia 2026 este un program dedicat nu doar unei mari campioane, ci unei valori care aparţine culturii române, un program desfăşurat pe durata întregului an, care reuneşte sportul, cultura, educaţia şi comunitatea, printr-o serie de evenimente organizate de COSR, Federaţia Română de Gimnastică şi Oraşul Oneşti, desemnat Oraş European al Sportului în 2026.

„Anul Nadia 2026 nu este o aniversare, ci un program naţional dedicat excelenţei, care celebrează o valoare universală: perfecţiunea, precizează COSR.

Demersuri pentru ca Nadia să devină ambasador european

Thomas Moldovan a declarat că Agenţia Naţională pentru Sport va susţine toate acţiunile organizate în Anul Nadia şi în plus va face demersuri ca Nadia să devină ambasador european.

„Am făcut demersuri foarte clare şi foarte punctuale ca Nadia, dincolo de simbolul României, pe care deja toată lumea cunoaşte, să devină ambasador obiectiv la nivel de Europa, pentru că, aşa cum ştiţi, ANS-ul coordonează programul european, BeActiv Europa. Avem şi multe surprize în ceea ce priveşte celebrarea acestui an, a acestei note şi a Nadiei în persoană la Parlamentul European, pentru că toată lumea trebuie să recunoască faptul că avem, hai să spun aşa, un produs, în ghilimele, cu care să ne mândrim – Nadia Comăneci”.

Momentul în care Nadia Comăneci a obținut primul 10 la Jocurile Olimpice

Performanța Nadiei din 1976 a făcut istorie, fiind și primul moment în care tabela de la Jocurile Olimpice ar fi trebuit să afișeze nota 10, însă prima dată punctajul prezentat pe panoul electronic a fost altul. Tabla de marcaj electronică folosită la Jocurile Olimpice nu era programată să afișeze nota 10. Aceasta avea doar trei cifre pentru note sub 10.

Scorul perfect al Nadiei a apărut inițial pe display ca „1.00”, ceea ce a creat inițial confuzie pentru sportivă, antrenori și spectatori. Momentul a fost, de asemenea, unul intens emoțional, marcând un punct de cotitură în gimnastica olimpică și aducând-o pe Nadia Comăneci în atenția mondială sub porecla de „Zeița de la Montreal”.

Performanțele Nadiei Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal

De-a lungul aceleiași ediții a Jocurilor Olimpice, Nadia a mai primit încă șase note de 10, câștigând trei medalii de aur (la individual compus, bârnă și paralele), o medalie de argint pe echipe și o medalie de bronz la sol. Ea a devenit astfel una dintre cele mai mari legende ale gimnasticii, impresionând prin execuțiile sale perfecte și contribuind la popularizarea acestui sport pe plan global.

Antrenorii săi, Márta și Béla Károlyi, au fost alături de ea în această călătorie, iar reușita Nadiei a schimbat pentru totdeauna standardele și percepția despre gimnastică la nivel olimpic.







