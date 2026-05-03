Mircea Lucescu, antrenorul cu cele mai multe trofee din fotbalul românesc
Din 2000 până în 2002, Lucescu (1945-2026) a antrenat-o pe Galatasaray Istanbul, cu care a câştigat Supercupa Europei şi campionatul Turciei. În vara lui 2002 s-a dus la rivala Beşiktaş Istanbul, cu care a luat campionatul şi a ajuns în sferturile Cupei UEFA.
În mai 2004, a preluat-o pe Şahtior Doneţk, pe care a transformat-o într-o echipă de renume european. Cu el antrenor, formația din Ucraina a cucerit opt titluri de campioană, cinci Cupe ale Ucrainei şi şapte Supercupe, plus Cupa UEFA.
Mircea Lucescu a obținut 35 de trofee ca antrenor:
- 1986 – Cupa (Dinamo)
- 1990 – Titlul, Cupa (Dinamo)
- 1998 – Cupa (Rapid)
- 1999 – Titlul, Supercupa (Rapid)
- 2000 – Supercupa Europei (Galatasaray)
- 2002 – Titlul (Galatasaray)
- 2003 – Titlul (Beșiktaș)
- 2004 – Cupa (Șahtior)
- 2005 – Titlul, Supercupa (Șahtior)
- 2006 – Titlul (Șahtior)
- 2008 – Titlul, Cupa, Supercupa (Șahtior)
- 2009 – Cupa UEFA (Șahtior)
- 2010 – Titlul, Supercupa (Șahtior)
- 2011 – Titlul, Cupa (Șahtior)
- 2012 – Titlul, Cupa, Supercupa (Șahtior)
- 2013 – Titlul, Cupa, Supercupa (Șahtior)
- 2014 – Titlul, Supercupa (Șahtior)
- 2015 – Supercupa (Șahtior)
- 2016 – Cupa (Șahtior)
- 2016 – Supercupa (Zenit)
- 2020 – Supercupa (Dinamo Kiev)
- 2021 – Titlul, Cupa (Dinamo Kiev)
Cosmin Olăroiu are peste 20 de trofee
Cosmin Aurelian Olăroiu, ca antrenor a câștigat campionatul și Supercupa României cu Steaua București, ambele în 2006, și a calificat echipa în semifinalele Cupei UEFA.
Conform Wikipedia, acesta are peste 20 de trofee, printre care 1 la Liga I din Arabia Saudită, 2 la Cupa Arabiei Saudite, 1, la Cupa Ligii Qatar, 4 Liga E.A.U, 5 la Supercupa E.A.U, 1 la Superliga Chineză.
Trofeele majore câștigate de Răzvan Lucescu
Răzvan Lucescu, fiul lui Mircea Lucescu, antrenorul PAOK Salonic, are un trofeu câștigat în Liga a II-a 2007-2008, 1 la Cupa Quatarului, 2 la Superliga Greciei, 2 la Cupa Greciei, 1 la Liga Campionilor Asiei, 1 la Liga I din Arabia Saudită, 1 la Cupa Arabiei Saudite, conform Wikipedia, dar și 2 la Cupa României.
Ștefan Kovacs a câștigat 7 trofee cu Ajax, dintre care două Cupe ale Campionilor Europeni
De-a lungul timpului, naționala de fotbal a Franței a avut pe bancă și doi selecționeri străini. Unul dintre aceștia a fost românul Ștefan Kovacs. Ștefan Kovacs (1920-1995) și-a început cariera de antrenor în 1953, la doar 33 de ani, la Universitatea Cluj.
Ștefan Kovacs a câștigat 7 trofee cu Ajax Amsterdam. Nea Piști a rămas în istorie drept omul care ținut la un nivel înalt Ajaxul, cu care a cucerit 7 trofee (2 Cupe ale Campionilor Europeni, în 1971-1972 și 1972-1973, 2 titluri și o Supercupă a Olandei plus Supercupa Europei și Cupa Intercotinentală), și care a fost precursorul fotbalul total, conform GSP.
