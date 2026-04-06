Răspunsul lui Cristi Chivu când a fost întrebat despre Mircea Lucescu

La scurt timp după fluierul final al meciului din Serie A, prima întrebare primită de Cristi Chivu la conferința de presă nu a vizat performanța din teren, ci situația delicată în care se află Mircea Lucescu. Tehnicianul a transmis un mesaj plin de empatie.

„Cu toții ne rugăm pentru el. Este o persoană minunată și îi doresc numai bine! Nu știu ce să spun mai mult în aceste momente. Sunt alături de el și de familia lui. Gândurile mele bune merg spre ei, au nevoie de toate rugăciunile noastre”, a declarat Cristi Chivu.

Mesajul lui Chivu vine în contextul în care starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a deteriorat sever și rapid în ultimele zile.

Tehnicianul de 80 de ani a suferit, vineri, un infarct miocardic acut, exact în ziua în care medicii preconizau externarea sa.

Situația s-a agravat brusc duminică seară, impunând transferul de urgență pe secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI).

Și Mircea Lucescu a fost antrenor la Inter

Mircea Lucescu este un nume cunoscut fanilor interişti, pregătind gruparea de pe Giuseppe Meazza în perioada ianuarie – martie 1999.

A bifat atunci 22 de partide pe banca tehnică (7 victorii, 5 remize, 10 înfrângeri). Într-un interviu acordat în 2025, tehnicianul a rememorat acea experiență plină de provocări.

„Am greșit când am preluat echipa în decembrie și am semnat un contract pe șase luni. Lot dezechilibrat – patru decari: Baggio, Ze Elias, Djorkaeff, Recoba, niciun fundaș central! Am început extraordinar, dar s-au accidentat Ronaldo, Simeone, Zamorano, am pierdut stupid meciuri cu adversari mai mici, gen Perugia, moment în care l-am sunat pe Moratti și i-am comunicat că demisionez”, spunea Mircea Lucescu pentru Gazeta Sporturilor.

De-a lungul carierei sale în Peninsula Italică, legendarul antrenor român a mai stat pe banca echipelor Pisa, Brescia și Reggiana.

În prezent, mandatul lui Cristi Chivu (început în iunie 2025) se dovedește a fi unul de un real succes.

Sub comanda sa, Internazionale Milano domină categoric campionatul italian. După 31 de etape disputate, echipa ocupă primul loc în Serie A, acumulând un total de 72 de puncte.

