Membrii naționalei sud-americane au urcat pe scenă pentru a-și primi distincțiile. În timp ce toți coechipierii săi au dat mâna mai întâi cu președintele FIFA, Gianni Infantino, apoi cu Donald Trump, Romero a reprezentat excepția.

În momentul în care a ajuns în dreptul oficialilor, Cristian Romero a dat mâna cu Gianni Infantino, dar s-a mutat rapid mai departe. În dreptul lui Donald Trump, fundașul și-a dus mâna dreaptă direct spre medalia agățată de gât, fără a căuta un contact vizual sau o strângere de mână.

Cum nici președintele american nu a apucat să întindă mâna spre jucător, salutul oficial nu a mai avut loc, iar Romero a părăsit scena.

Faza a devenit rapid virală, iar părerile fanilor au fost împărțite. În timp ce o parte dintre privitori au văzut un gest intenționat de protest sau o sfidare, alții au considerat că a fost vorba doar despre un moment stânjenitor de sincronizare defectuoasă, amplificat de tristețea pierderii trofeului.

O seară plină de momente bizare pentru președintele SUA pe scenă

Episodul cu Cristian Romero nu a fost singurul moment bizar care l-a avut în centru pe liderul american în timpul festivităților de închidere ale turneului din Statele Unite.

Imediat după înmânarea trofeului către echipa Spaniei, căpitanul ibericilor, Rodri, a încercat să îl convingă pe Donald Trump să facă un pas în lateral. Mijlocașul spaniol își dorea ca fotbaliștii să rămână singuri în centrul cadrului în momentul culminant al ridicării cupei.

Cu toate acestea, președintele SUA a rămas pe scenă, mutându-se doar la marginea grupului de jucători până când Gianni Infantino a intervenit pentru a-l îndruma spre ieșire.