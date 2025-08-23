În finala Supercupei Arabiei Saudite, Ronaldo a înscris din penalti pentru Al Nassr în minutul 41. Acest gol a marcat cea de-a 100-a reușită a sa în Arabia Saudită, completând astfel o listă impresionantă de realizări.

Ronaldo a înscris 450 de goluri pentru Real Madrid în Spania, 145 pentru Manchester United în Anglia și 101 pentru Juventus Torino în Italia. La acestea se adaugă acum cele 100 de goluri marcate pentru Al Nassr.

În plus, Ronaldo are 138 de goluri marcate pentru echipa națională a Portugaliei, consolidându-și statutul de golgeter prolific la nivel internațional.

Deși Ronaldo a marcat, Al Nassr a pierdut finala Supercupei Arabiei Saudite în fața echipei Al Ahli. După un scor egal de 2-2 la finalul timpului regulamentar, Al Ahli s-a impus la loviturile de departajare cu 5-3.

