Cristiano Ronaldo, golul sezonului 2017-2018. ”Foarfecă” perfectă a portughezului în meciul cu actuala echipă, Juventus.

Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a înscris cel mai frumos gol al sezonului trecut, cu reuşita sa din foarfecă în poarta lui Juventus Torino, echipa la care s-a transferat în această vară de la Real Madrid, a decis votul internauţilor, informează UEFA.

Cristiano Ronaldo a fost nominalizat de UEFA, alături de alţi zece candidaţi, cu golul din foarfecă pe care l-a înscris pentru Real în victoria cu 3-0 de la Torino din turul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, competiţie ce avea să se încheie cu a treia victorie consecutivă a formaţiei madrilene.

Thanks to everyone who voted for me. Will never forget that moment, specially the reaction of the fans in the stadium. #UEFA Goal of the Season #SpecialMoment pic.twitter.com/9teapgD9MW

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 28, 2018