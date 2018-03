Cristiano Ronaldo se laudă singur: ”Nu există altul mai bun decât mine!”.

Cristiano Ronaldo, marele câştigător al galei premiilor “Quinas de Ouro”, desfăşurată luni la Lisabona, în cadrul căreia a fost desemnat cel mai bun fotbalist portughez al anului 2017, consideră că este cel mai bun jucător din lume.

“Atât la nivel personal, cât şi colectiv, am trăit un an de vis. Anul trecut a fost istoric la Real Madrid, pentru că am câştigat cinci trofee. Am câştigat şi Balonul de Aur, premiul The Best din partea FIFA. Deci, eu cred mereu că nu există altul mai bun decât mine, în orice caz pe teren”, a declarat Ronaldo, care a adăugat că a mai doborât un record în 2017, prin venirea pe lume a trei copii.

Cristiano Ronaldo: ”Devin un obișnuit al recordurilor”

“Atât pe teren, cât şi în afara lui, eu încep să devin un obişnuit al recordurilor”, a mai spus vedeta portugheză.

Atacantul lui Real Madrid a primit trofeul chiar din mâinile preşedintelui UEFA, Alexander Ceferin, prezent la ceremonia care a avut loc la Pavilihao Carlos Lopes din capitala portugheză

Ronaldo a acumulat 65% din voturi în cadrul anchetei Federaţiei portugheze de fotbal, devansându-l pe portarul lui Sporting Lisabona, Rui Patricio (18%), şi pe mijlocaşul lui Manchester City, Bernardo Silva (17%), notează Agerpres.

În vârstă de 33 ani, Cristiano Ronaldo a cucerit pentru a doua oară consecutiv premiul “Quinas de Ouro”, rezervat fotbalistului lusitan al anului, după ce în anul 2015 a fost desemnat cel mai bun jucător portughez din istorie, de către Federaţia din ţara sa.