Cristina Naum, fostă jucătoare de tenis de masă, trăiește la Bologna și evocă un peisaj îngrijorător din zonele afectate de coronavirus

Cristina Naum (34 de ani), fostă colegă de echipă la LPS CSȘ Constanța cu jucătoarea de tenis de masă Eliza Samara, locuiește și antrenează la Bologna, unde a deținut o cafenea în Centrul Vechi al orașului și unde organiza acțiuni festive și caritabile.

Bologna e în Emilia-Romagna, în nordul Italiei, are 389.261 de suflete și e la doar 80 de kilometri de Monselice, localitate în care s-au consemnat deja două cazuri de îmbolnăvire cu noul virusl chinezesc.

Fosta sportivă, mamă a unui băiețel de trei ani, face un tablou îngrijorător al situației din cel de-al șaptelea oraș al Italiei după numărul de locuitori.

”Toate magazinele la care am fost erau goale, nu tu carne, nu tu paste, nimic… ”

Libertatea: Cristina, care e situația la voi?

Cristina Naum: Nu există, deocamdată, nici un caz de infectare. Lumea este, însă, foarte speriată. Școlile, grădinițile, universitatea – orașul este cunoscut pentru viața sa culturală și universitară, fiindcă aveam cea mai veche universitate din Europa, de la 1088 – toate sunt închise. În plus, am ieșit duminică seara, după ce au fost confirmate primele cazuri în Italia, la cumpărături, așa, de precauție. Te rog să mă crezi că toate magazinele la care am fost erau goale, nu tu carne, nu tu paste, nimic…

-Voi cum sunteți, tu, soțul, cel mic?

– Eu stau acasă cu țâncul nostru de trei anișori. Însă soțul, cunoscuții, care sunt părinți, merg la muncă. Nu-mi dau seama cât e de nimerit, în condițiile în care pot aduce virusul acasă. Cât despre mine, ies câteva minuțele cu cel mic în parc, la plimbare.

-Știu că aveai un bar chiar în centrul orașului…

– Când s-a născut cel mic, am decis să stau alături de el mai mult timp și am vândut afacerea. Uite că acum nu mai am grija cafenelei, era un loc unde venea multă lume.

-Cum stați cu materialele medicale? Aveți măști, tot ce trebuie?

– Din păcate, la farmaciile de aici nu am mai găsit nimic. Am luat măști, care nici nu știu cât de utile sunt, de pe site-uri de internet. Acum o săptămână, o mască era 2-3 euro, am dat acum 12 euro pe una și am luat vreo 10. Iar un gel de spălat pe mâini, de 20 de euro, am plătit acum 70. Asta e, unii speculează momentul!

”Nu plecăm de aici. La noi, sistemul medical e vai mămițica noastră”

-Mulți dintre românii stabiliți în Italia vor să vină în țară. Tu ce faci?

– Sper să nu se răspândească virusul! Și am un mesaj clar pentru cei care au plecat de frică de aici: până una-alta, aici sistemul medical funcționează, în România – e vai mămițica noastră!

-Ce s-a mai întâmplat special în ultimele zile?

– Am văzut cu ochii mei o ură pentru asiatici, e mult rasism, de parcă ar avea chinezii, săracii, vreo vină. Chiar acum mă uitam la un video cu un filipinez la o coadă, la un supermarket, luat la bătaie de un localnic căruia îi era frică să nu-i ia mâncarea.

La Bologna de 14 ani

Din familie, întâi a plecat Lala, sora ei, apoi părinții. ”În 2006 am decis să-i urmez și eu, împotriva voinței mamei. Ea vroia ca eu să rămân în țară, să muncesc ca antrenoare de tenis de masă. Părinții, ambii învățători, au plecat sezonier și au rămas definitiv la Bologna”, rememorează Cristina.

M-a impresionat grija italienilor pentru mediu, pentru cultură. Operele de artă, cât și artiștii de renume mondial, nu te pot lăsa indiferent. Îmi place stilul lor de viață, în special faptul că își respectă spațiul acordat celor trei mese, mai ales cina, care este momentul fundamental pentru reunirea familiei după o zi încărcată. De asemenea, îmi place că-și respectă timpul pentru concediu, pentru vacanțe.

Cristina Naum:

Jucătoare de tenis de masă de la 7 la 19 ani, Cristina a continuat și în Italia, jucând la Fortitudo Bologna sau Carpi. A fost de mai multe ori campioană regională în Emilia Romagna, dar, din cauza unor probleme la mușchii spatelui, a fost nevoită să renunțe la 22 de ani.

A jucat tenis de masă și la nuntă!

”Mă emotionez de fiecare dată cand deschid șifonierul unde-mi păstrez echipamentul pe care-l foloseam la antrenamente si la competiții, dar asta e, în viață nu câștigi tot timpul!”, spune, cu tristețe. Acum antrenează copii și joacă de plăcere cu prietenii și cu clienții de la Cartola Caffe, pe vremea când avea cafeneaua în care investise 150.000 de euro.

Cu soțul, Michele, și el fost jucător, a jucat tenis de masă chiar la nunta lor, din 2014!