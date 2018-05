Cristina Neagu a explodat: ”Sunt frustrată și dezamăgită. Aproape că mi s-a cerut să mă retrag!”. La finalul finalei mici din „Final Four”, Cristina Neagu a răbufnit.

„Am auzit că am avut un sezon slab. După meciul cu Metz aproape că mi se ridica statuie, iar după meciul de ieri aproape că mi se cerea să mă retrag. Pot să le promit că vom munci şi mai tare în sezonul viitor.

Vom încerca să fim din nou la Budapesta şi să dăm totul pentru trofeul. Cred că este un rezultat al muncii mele de un an de zile, acest premiu de golgheter al competiţiei”, a spus Neagu, pentru Digi Sport.

Cristina Neagu a explodat: „Eu nu cred că nu am fost o echipă”

„Să spunem că e o medalie de consolare. Sunt frustrată şi dezamăgită că nu am reuşit să jucăm finala mare. Mă bucur că am câştigat meciul de azi pentru fetele care pleacă şi pentru publicul care ne-a susţinut superb. Le mulţumim din suflet, chiar dacă au fost dezamăgiţi ca şi noi.

Nu am citit presa. Eu nu cred că nu am fost o echipă. Din păcate, în România, din victorie se face nuntă şi din înfrângere se face înmormântare. Nu e aşa. A fost vorba şi de presiune. Ieri am întâlnit o echipă care nu ne-a lăsat să jucăm. Trebuie să fim realişti. Azi am putut să jucăm. Am fost două echipe care nu mai aveau o miză mare. Meciul de ieri a fost unul special”, a mai spus Neagu.