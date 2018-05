LIVETEXT CSM București – Rostov, finala pentru bronzul Final 4 Liga Campionilor 2018 la handbal feminin. Se joacă azi, de la 16.15

LIVETEXT CSM București – Rostov, finala pentru bronzul Final 4 Liga Campionilor 2018 la handbal feminin. CSM București – Gyor, semifinala Final 4 Liga Campionilor 2018 la handbal feminin. Maghiarele au învins cu 26-20.

CSM București – Rostov Don (ora 16.15) – meci pentru locul 3 în LC

Gyor ETO – Vardar Skopje (ora 19.00) – meci pentru stabilirea cîștigătoarei Ligii Campionilor

În cea de-a doua semifinală de la Budapesta, în sala Laszlo Papp, macedoncele de la Vardar au surclasat echipa rusă Rostov, 25-19 (10-7).

Duminică, 12 mai, de la 16.15, avem LIVETEXT CSM București – Rostov, finala pentru bronzul Final 4 Liga Campionilor 2018 la handbal feminin.

Declarații după CSM București – Gyor 20-26

CSM Bucureşti a fost condusă toată partida, dar în minutul 42, a reuşit să egaleze după un gol senzaţional marcat de Amanda Kurtovic. Echipa, în loc să profite de revenire, s-a prăbuşit inexplicabil din cauza unor ratări în momente cheie şi a unor greşeli în faza de atac.

”Eu una am avut nişte emoţii extraordinari de mari, dar mie mi-au dat energie. Aşa am simţit şi echipa, am crezut că o să zburăm astăzi pe teren, dar nu a fost aşa. La 16-16, am avut şi un time-out şi am zis că ăsta e momentul nostru, trebuie să trecem peste ele, trebuie să ne luptăm mai mult, să jucăm ca o echipă. Dar pierzând mingi destul de uşor şi luând goluri uşoare, astea nu te duc decât în jos. De când am început cu echipa asta se vorbeşte că sunt valori individuale, dar nu avem valoarea grupului. Nu ştiu, stau şi mă gândesc ce ne lipseşte ca să facem valoarea grupului. Asta cred şi eu că dacă jucam mai ca o echipă şi nu jucam individual, rezultatul era cu totul altul”, a declarat Manea după meci.

Oana Manea a opinat că în ultimele săptămâni jucătoarele au studiat atent jocul lui Gyor, dar a lipsit voinţa şi motivaţia fiecărei jucătoare în parte: ”Noi le-am vizionat de două săptămâni continuu, le visăm şi le-am visat destul, dar cred că ţine de fiecare, de voinţă, de motivaţie şi cred că totul porneşte din interior. Eu spun că trebuie să fim mai unite şi să fim echipă, cu adevărat echipă. Te aştepţi ca într-un an de zile, să acumulezi pe parcurs, dar s-au mai schimbat antrenori, normal că nu poţi să capeţi experienţă şi să acumulezi ceva cu fluctuaţiile astea”.

Paula Ungureanu, dezamăgită de eşec, a fost lapidară după meci: ”Meciul începe din minutul unu şi se termină în minutul 60. Eu cred că am avut posibilitatea de a trece de atâtea ori în avantaj, dar am cedat. Nu ştiu motivul. Îmi pare rău că nu am reuşit să obţinem victoria şi cam atât momentan”.

Per Johansson, antrenorul de la CSM București: ‘‘La începutul meciului am jucat foarte lent, departe de poartă, la 10 m. Am lăsat Gyor să ne înscrie câteva goluri uşoară în apărare. Dar am fost destul de mulţumit de apărare, care ne-a salvat în prima repriză. Apoi după pauză am revenit cu mai multă putere şi energie bună, cu o cursivitate mai bună şi am ajuns la 16-16. Am prins încredere, dar apoi am ratat câteva ocazii clare, care trebuiau să fie goluri şi ne-am pierdut din nou încrederea. Nu am respectat sistemul de joc. Meciul a fost echilibrat o perioadă, am continuat să ne creăm şanse, dar apoi nu am mai reuşit să ne creăm oportunităţi. Asta pentru că am renunţat prea devreme la sistemul nostru. Am făcut lucruri bune, dar am început să fim stresaţi şi nu am jucat deloc contraatacul. Nu ştiu de ce. Am avut atâtea oportunităţi pe care le-am scăpat. Asta a fost problema echipei în tot acest sezon. Şi cu fostul antrenor şi acum cu mine acum nu jucăm contraatacul. Pentru că trebuie să foloseşti contraatacul într-un meci cu Gyor şi fără contraatac nu poţi marca mai mult de 20 goluri. Asta a fost marea mea problemă”, a declarat Per Johansson după meci.

Suedezul a adăugat că echipa nu şi-a păstrat consistenţa când a reuşit să egaleze scorul: ”Am avut încredere în toată această perioadă, dar nu am jucat în sistemul pe care l-am decis. Diferenţa dintre cele două echipe este că Gyor a continuat să fie disciplinată şi să joace la fel, în timp ce noi am schimbat mai multe sisteme, am făcut prea multe salturi, am intrat prea mult în interior, nu am arătat încredere. Am încercat să rezolv asta, dar am avut la dispoziţie doar 7 săptămâni, Dar aveam nevoie de contraatac pentru că Gyor joacă foarte compact în apărare şi puteam declanşa contraatacul de câteva ori, care ne-ar fi adus goluri uşoare, dar nu a funcţionat”.

”Totul s-a petrecut aşa cum am stabilit în discuţiile noastre despre tactică din această săptămână, să fim calmi, să facem acelaşi lucru. Cel mai rău lucru pentru noi era să nu fim disciplinaţi tot timpul, indiferent de cât era scorul sau cât de dificil era să câştigi. Pot spune acum că am făcut acelaşi lucru, le-am stresat pe adversare în timpul meciului, am avut o apărare puternică, le-am oprit prin fault de fiecare dată şi apoi am reuşit să dăm goluri. Cred că nu ne-am relaxat în niciun moment, decât la finalul meciului. Au fost foarte aproape, ne-au egalat, aşa că a trebuit să nu pierdem atenţia şi concentrarea nicio secundă. Şi ăsta e motivul pentru care am avut azi succes. Concentrarea permanentă la fiecare fază de meci. Felicit echipa şi fanii noştri pentru că au făcut o treabă fantastică faţă de adversari, nu au renunţat niciodată şi ne-au condus la victoria din această semifinală. A fost un sezon foarte dificil, cu multe probleme, dar am reuşit din nou, suntem în finală. Nu ştiu câtă putere vom mai avea mâine, dar azi trebuie să ne bucurăm. După aceea trebuie să ne recuperăm”, a declarat Ambros Martin, ibericul care antrenează și România, la conferinţa de presă de după meci.

Isabelle Gullden a marcat un singur gol şi a fost departe de forma ei obişnuită, nereuşind să imprime viteză mai mare acţiunilor noastre de atac şi nici nu şi-a luat responsabilitatea de a trage mai des şi eficient la poartă, aşa cum a făcut-o cu mare succes adversara ei directă, norvegianca Stine Oftedal, autoare a 5 goluri.

”Ele au jucat foarte tare în apărare, noi nu am avut cursivitate în atac. Am început prost meciul, dar la jumătatea reprizei eram acolo. Eram conduse cu un gol. Dar nu ştiu ce s-a întâmplat. Nu am jucat cursiv, ne-a fost greu să marcăm, când driblezi, când sari, şi asta e. Am egalat apoi în repriza secundă, am crezut că vom intra în avantaj după golul uimitor al Amandei Kurtovic, dar a apărut un moment de black-out. Am încercat să continuăm, să ne descurcăm, dar ele au jucat foarte bine, corect, direct pe poartă. Au jucat ceea ce le-a spus Ambros Martin şi nu putea fi decât bine pentru ele”, a declarat Gullden, care va părăsi CSM Bucureşti la finalul acestui sezon.