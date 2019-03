Cu gândul la Euro U 21, după România – Feroe din preliminariile CE 2020

Acest succes ne menține în cărți pentru calificarea la turneul final care se va disputa în 12 orașe europene, printre care și București, dar următoarele ”bătălii” din preliminarii vor fi decisive pentru tricolori.

Jucătorii pregătiți de Cosmin Contra visează însă cu ochii deschiși la Euro, unii chiar la două turnee finale. Este cazul celor cinci fotbaliști (George Pușcaș, Răzvan Marin, Dennis Man, Ianis Hagi și Alexandru Cicâldău) folosiți de selecționerul Contra în partida cu Feroe și care sunt eligibili și pentru naționala de tineret a României, calificată la Euro U 21 de anul acesta.

”Sper să înscriu şi în meciurile următoare şi să ajut echipa în aceste calificări, să luăm mereu trei puncte. În vară sper să joc şi în preliminarii şi la Euro U 21. O să merg prima dată la naţionala mare, dacă e să mă convoace Mister Contra, şi după o să mă întorc la Euro U 21, ca să facem o figură frumoasă la turneul final”, a declarat, după jocul cu Feroe, George Pușcaș.

Cu gândul la Euro U 21: ”Avem o generație frumoasă”

Autorul celui mai frumos gol al meciului de la Cluj a adăugat: ”Avem o generaţie frumoasă la U21, mă bucur că am ajuns la echipa mare. Am fost titular în ambele meciuri şi sunt bucuros că am avut această ocazie. Avem șanse de calificare la Euro 2020 și vom lupta pentru ele”.

În afara celor cinci jucători mai sus amintiți, în lotul convocat pentru jocurile cu Suedia (1-2 la Stockholm) și Feroe (4-1 la Cluj) au mai fost patru fotbaliști (Tudor Băluță, Ionuț Nedelcearu, Cristian Manea și Andrei Ivan) care pot juca și pentru naționala de tineret.

Turneul final al Euro U 21 va avea loc între 16 și 30 iunie în Italia și San Marino, în timp ce următoarele partide din preliminariile Euro 2020, cu Norvegia și cu Malta (ambele în deplasare), vor avea loc pe 7, respectiv 10 iunie.

