Snoop Dogg s-a impus ca un comentator sportiv „unic și amuzant” la NBC Sports, pentru care a relatat de la Jocurilor Olimpice de vară de la Paris, din 2024. A fost la microfon la meciul de box dintre Mike Tyson și Roy Jones jr și a transmis partide din NBA.

La Paris, muzicianul american a participat la evenimente din gimnastică, volei pe plajă, polo sau echitație. A încasat încasat 15 milioane de dolari, cu bonusul pentru ratingul TV.

Cu o avere estimată la 160 de milioane de dolari, Snoop Dogg și-a început cariera în anii 90, când a fost descoperit de Dr. Dre și a contribuit la albumul „The Chronic”.

Cunoscutul rapper american a captat atenția tuturor, participând la diverse activități și evenimente, inclusiv interacțiuni cu sportivii de la curling, purtarea torței olimpice și prezența la ceremonia de deschidere.

La festivitatea principală de pe „San Siro”, cineva din delegația României i-a oferit vedetei un steguleț tricolor, iar starul l-a fluturat timp de câteva secunde.

De asemenea, milionarul american și-a făcut selfie-uri cu românii.

Postarea are, la momentul redactării acestei știri, peste 4.500 de vizualizări. „Într-o țară în care maneaua este la ea acasă, n-ai ce pretenții să ai”, a comentat cineva!

Pe 6 februarie, Snoop Dogg a fost prezent în Cortina dAmpezzo, Italia, unde a urmărit un meci din cadrul turneului de dublu mixt la curling dintre echipele Statelor Unite și Canadei. În tribune, artistul a fost văzut discutând cu Kim Forge, vicepreședinta Federației Mondiale de Curling.

Potrivit New York Post, prezența sa a adus un plus de entuziasm și energie publicului.

La un alt eveniment, Snoop Dogg a fost fotografiat alături de jucătorii americani de curling Korey Dropkin și Cory Thiesse, având chiar ocazia să țină o mătură folosită în competiție și să arunce o piatră pe gheață, demonstrându-și abilitățile.

Rapperul, atracția competiție de curling. Foto: Profimedia

În timpul interacțiunilor cu sportivii, inclusiv cu Daniel Casper, rapperul a dovedit că este o adevărată inspirație pentru echipa SUA.

Snoop Dogg a aruncat o piatră pe gheață. Foto: Profimedia

„L-am văzut la pauză. A vrut să facă o poză cu noi, așa că mă simt destul de bine”, a relatat și britanicul Bruce Mouat, în The Guardian.

Rapperul este antrenor onorific al echipei SUA, precum și corespondent special NBC.

Înainte de începerea oficială a Jocurilor, pe 3 februarie, Snoop Dogg a participat la ceremonia de bun-venit a echipei SUA la Milano.

Alături de atleți precum Stacy Gaskill, Faye Thelen și Brianna Schnorrbusch, artistul a fost în centrul atenției, fiind surprins într-un mantou de blană excentric, o ținută care i-a pus în evidență stilul unic.

Un alt moment memorabil a fost acela în care Snoop Dogg a purtat torța olimpică prin Gallarate, marcând cu entuziasm apropierea de startul competiției, „un vis devenit realitate pentru mine”.

Pe lângă activitățile de pe gheață, Snoop Dogg a fost văzut bucurându-se de atmosfera olimpică, conducând o mașină de resurfacing a gheții pe patinoarul destinat patinajului artistic.

Imaginile cu el în mijlocul acțiunii au devenit rapid virale.

Snoop Dogg, la ceremonia de deschidere. Foto: Profimedia

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE