Cum a fost umilită Simona Halep de Ziua Națională a României. Dezvăluiri incredibile | VIDEO

Cum a fost umilită Simona Halep de Ziua Națională a României. Nr. 1 WTA, 26 de ani, face dezvăluiri despre umilinţa la care a fost supusă la Palatul Cotroceni.

Simona Halep a fost invitată oficial de Preşedintele României, Klaus Iohannis, să ia parte la recepţia oficială organizată la Palatul Cotroceni. Însă, numărul unu mondial în tenisul feminin, nu a fost lăsat să pătrundă în Palatul Cotroceni, de oamenii lui Iohannis.

Româncan nu a fost lăsată să intre la recepţia de la Cotrocei pe motiv că nu avea invitaţia printată pe hârtie. Nu a contat că era Simona Halep şi că arătase invitaţia în format electronic, pe telefon. Angajaţii Administraţiei Prezidenţiale, care în mod normal trebuiau să aibă lista oficială cu invitaţii şi în baza ei să permită accesul la recepţie, nu i-au dat voie să intre în Palatul Cotroceni.

Liderul clasamentului WTA mai spune că oamenii de ordine nu i-au rezervat nici măcar un loc de parcare.

Cum a fost umilită Simona Halep de Ziua Națională a României. Nu i-au validat invitația electronică și nici n-a avut loc de parcare

“La parada din timpul zilei nu am putut să mă duc pentru că aveam antrenament şi am anunţat din timp. Seara am anunţat că mă duc, m-am dus, dar nu aveam invitaţia printată şi nu s-a putut să intru. Nu am avut nici loc de parcare, dar nu a fost nici o problemă, nu m-am supărat. Nu am reuşit să intru şi mi-a părut rău”, a povestit Simona, într-un interviu acordat postului Antena 3, preluat de recentnews.ro.

Confirmarea lui Halep vine la trei săptămâni distanţă de când Ilie Năstase a făcut dezvăluirea.

Simona nu a vrut să creeze un scandal pe această temă şi a spus că nu a mers la paradă din cauza răcelii, dar Ilie Năstase a dezvăluit ce s-a întâmplat cu adevărat.

“Pot să să vă spun că Simona a fost invitată oficial de Preşedinţie şi nu s-a dus cu invitaţia scrisă, a transpus-o pe telefon, electronic. S-a dus cu telefonul să arate invitaţia şi i-au zis că nu e valabilă. Nu au primit-o nici pe ea”, a dezvăluit Ilie Năstase pe 7 decembrie la Antena Stars.