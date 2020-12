„Mă simt foarte bine de Sărbători, acasă. Mi-am făcut bradul de 2-3 săptămâni, să mă bucur și mai mult de el. Am avut în fiecare an timp de Crăciun, dar am prins doar două-trei zile, apoi trebuia să plec. Anul acesta trebuia să plecăm pe 15 decembrie, dar s-a decalat totul și acum mă bucur să pot sta acasă atât de mult”, a spus Simona Halep, într-un interviu pentru emisiunea „Așii Tenisului”, de la Digi Sport.

De Crăciun, Simo i-a avut aproape pe părinții săi, familia fratelui Nicolae, dar și pe iubitul ei, Toni Iuruc, 41 de ani.

Simona Halep a cucerit două titluri în 2020. Ea va pleca la mijlocul lui ianuarie la Australian Open, care va fi în luna februarie. Imediat ce va sosi în „Țara Cangurilor”, românca va intra în carantină pentru 14 zile, din cauza coronavirusului. Simo a fost bolnavă de COVID-19. „Am trăit cu teamă, zi de zi, că o să se întâmple ceva”, spunea sportiva, într-un interviu acordat luna trecută.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Citeşte şi:

Alice a murit în seara de Ajun, la 21 de ani, într-un cumplit accident auto, lovită de tren: „Dumnezeu are grijă acum de tine, copile”. Imagini cu impact emoțional!

Victimele din dosarul de viol al fostului episcop de Huşi cer daune de 400.000 de euro. Doi dintre seminarişti sunt rude

De Crăciun, un italian de 94 de ani a sunat la carabinieri pentru a-i chema să ciocnească un pahar: ”Sunt singur, poate veni cineva?”

PARTENERI - GSP.RO ȘOCANT: Tuchel a fost dat afară de la PSG, după scandalul Colțescu! Ce le-ar fi cerut jucătorilor

PARTENERI - PLAYTECH Irinel Columbeanu a ajuns în cel mai greu moment. Câți bani a avut la el, n-a putut mai mult: E HALUCINANT

HOROSCOP Horoscop 26 decembrie 2020. Scorpionii pot pierde, din cauza orgoliului, susținerea unor persoane dragi

Știrileprotv.ro Încă un caz de contaminare cu noua tulpină de Covid-19. Cum se simte pacientul

Telekomsport ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021