Cum arată mașina pe care Simona Halep o va primi la Singapore. Cât costă și ce ”puteri” are

ACTUALIZARE. Simona Halep s-a retras de la Turneul Campioanelor 2018 de la Singapore: 'Nu pot să joc, am încă dureri'

În primul an când a participat la Turneul Campioanelor, în 2014, Simona a ajuns până în finală, unde a fost învinsă de liderul mondial de atunci, Serena Williams.



Liderul pe 2018 al ierahiei WTA (Simona Halep termină prima indiferent de rezultatele de la Singapore) și învingătoarea de la Turneul Campioanelor primesc câte un Porsche 718 Boxster GTS.

Mașina costă în jur de 100.000 de euro, consumă 8 litri de benzină la suta de kilometri, viteza la care poate ajunge e 290km/ h și prinde suta în 4,2 secunde.

Sportiva a avut probleme să ia permisul de conducere: 'Am susţinut examenul de sală în 2012. Nu eram foarte focusată pe subiect. L-am picat de două ori. Am dat doar 21 de răspunsuri corecte din 26, iar a treia oară am făcut bine, adică 24. La examenul practic nu am avut însă probleme’, spunea, în 2013, Simona, pentru ‘Libertatea’.

După ce, în 2017, Halep a semnat un contract prin care a devenit ambasador al Mercedez-Benz România, Simo va face probabil cadou mașina. În urmă cu un an, cadoul de 8 martie din partea producătorului german de automobile a fost un Mercedes AMG SL63, dăruit cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la primul model AMG.

Premiile de la Turneul Campioanelor 2018. Câștigătoarea ia 1.850.000 $

Simona Halep a ajuns la Singapore, pentru Turneul Campioanelor 2018. Antrenorul Darren Cahill e cu Simo. Să vedem dacă românca, accidentată la spate, va și evolua!

Turneul Campioanelor 2018. Cine sunt sportivele calificate la Singapore. Ce se întâmplă cu Simona Halep

Simo, 27 de ani, face parte dintr-un grup restrâns de jucătoare care au încheiat cel puțin două sezoane pe primul loc. Din anul 1975, WTA realizează clasamentul computerizat. De atunci până astăzi, doar 25 de jucătoare s-au clasat pe locul 1, iar 13 dintre ele au încheiat un sezon pe primul loc și doar 10 jucătoare au repetat această performanță.

Steffi Graf deține recordul all-time, cu 8 sezoane, urrmată de Martina Navratilova, cu 7 sezoane, Chris Evert și Serena Williams, cu câte 5 sezoane, Lindsay Davenport cu 4, Monica Seles, Martina Hingis și Justine Henin 3 sezoane. Iar Simona Halep i se alătură lui Caroline Wozniacki, ambele cu două sezoane încheiate ca numǎr 1.