Cum se retrage un mare sportiv? Exemplul de la Cluj

Era 20 fără 2 minute, când Sala Polivalentă BT Arena din Cluj a fost cuprinsă de un spectacol de lumini pe muzică industrială, prefațat de mai multe avertismente, pentru că risca să provoace crize persoanelor care suferă de epilepsie. Nu era startul la care mă așteptam pentru gala de retragere a lui Horia Tecău, tenismenul care a arătat mereu măsură în tot ce face.

Gala de retragere a lui Horia Tecău a avut loc la Sala Polivalentă BT Arena din Cluj. Foto: Agerpres

Când mai multă modestie înseamnă mai mult

Acesta a fost doar începutul unui joc de contraste care a ținut întreaga seară: între natura bombastică a unei gale cu G mare, cum a fost gândită de organizatori – și cu gândul la televizare, probabil – și modestia nemimată, naturală a sportivului, care a reușit să transforme un eveniment cu mare potențial narcisist într-o sărbătoare a tenisului, a celorlalți și chiar a viitorului.

Meciul demonstrativ a fost prezentat de Răzvan Simion și Dani Oțil, care au ținut să înceapă cu un exercițiu de coregrafie a aplauzelor, în care învățau publicul să schimbe la comandă volumul aplauzelor. Inexplicabil.

Horia Tecău, alături de Răzvan Simion și Dani Oțil. Foto: sportpictures.eu

Din fericire, apoi a intrat în scenă Duo Gemini, o pereche de acrobate din Ucraina, Yulia și Olia Mosienko, al căror moment intitulat “Am avut un vis de pace”, a făcut publicul să-și țină respirația. Cele două acrobate au reprodus numărul cu care au participat la “Ucraina are talent”, înainte de invazia Rusiei.

Duo Gemini. Foto: Agerpres

Seara a continuat cu un filmuleț de prezentare, montat puțin prea alert, în care Horia Tecău își spunea pe scurt povestea.

Recomandări Exclusiv. Interviu cu două membre Pussy Riot, condamnate în Rusia pentru „propagandă nazistă”: „Și rușii se revoltă. Sunt gesturi eroice”

O lecție de încredere și prietenie

Când tenismenul a intrat în sfârșit pe teren, purtând un tricou galben cu “România” scris cu majuscule pe spate, primul care s-a ridicat să aplaude în picioare a fost chiar Ilie Năstase. Toată sala i-a urmat exemplul.

Foto: Agerpres

Horia Tecău nu a venit singur, ci însoțit de cinci copii pasionați de tenis, care duceau cu ei cele 5 trofee de care sportivul se simte cel mai atașat emoțional, din cele 38 obținute pe parcursul carierei.

Horia Tecău, alături de copii pasionați de tenis. Foto: Agerpres

A ales, de pildă, primul titlu de grand slam pe care l-a obținut, în 2012, la Australian Open, cu Bethanie Mattek-Sands, care i-a fost din nou parteneră și la meciul de retragere. Să-i vezi împreună este o bucurie chiar și atunci când meciul nu are nicio miză competițională, pentru că e vizibilă nu doar în joc, ci și în gesturi mărunte, zâmbete sau chicoteli între mingi chimia pe baza căreia și-au fondat performanța.

“Cu Bethanie am o prietenie din anii junioratului. Când am hotărât să jucăm împreună la Australia în proba de dublu mixt, am avut un moment înaintea primului meci de pe tablou. Ea tocmai pierduse proba de simplu și era supărată, iar în jumătate de oră trebuia să intrăm la proba de dublu mixt. Era toată plânsă, nu mai voia să joace, și am rugat-o doar să intre pe teren alături de mine, să ne bucurăm de tenis, de această experiență pe care o trăim împreună. Am reușit să o conving să intre pe teren, a plâns tot meciul, dar am reușit să ne mobilizăm să câștigăm acest prim meci.”, a povestit Horia. Acel prim meci a fost și primul pas pentru câștigarea turneului. “Pentru mine a fost o lecție de încredere și de prietenie acolo pe care am primit-o cu Bethanie”.

Recomandări FOTO OFICIAL După 3 ani de reclamații de la oameni și 23 episoade citite de public în Libertatea, stația de sortare a lui Negoiță de la Cățelu s-a închis

Bethanie a venit din Arizona, SUA, special pentru meciul de retragere: “Mi-a luat 24 de ore să ajung aici, dar este ok, orice pentru primul meu partener”, spunea ea, câteva ore mai devreme, la conferința de presă.

Bethanie a venit din Arizona, SUA, special pentru meciul de retragere. Foto: Agerpres

Când vorbește de trofeul obținut Turneul Campionilor 2015, cu Jean-Julien Rojer, Horia nu rememorează un set sau un game anume. Nici măcar nu vorbește de ceva petrecut pe teren, ci despre cum, în urma unui meci pierdut în același an la Beijing, el și Rojer s-au închis într-o cameră și au vorbit ore bune despre toate fricile, ezitările și problemele lor, ca la un soi de terapie reciprocă. După câteva ore, am simțit că ne cunoaștem cu adevărat, și atunci și conexiunea noastră de pe teren a ajuns la alt nivel și a rezultat acest trofeu”.

Recomandări „Doctorii în științe militare dați țării de un celebru profesor general au o rată de condamnări care bate ghetoul din Ferentari”

Când s-au pozat cu medalia imaginară, înainte să o câștige pe bune la Rio

Din trofeele prezentate nu putea lipsi medalia olimpică de argint, de la Rio 2016, obținută în parteneriat cu Florin Mergea.

“În decembrie 2015, la un antrenament ne-am promis unul altuia că vom câștiga această medalie. Am încercat să ne gândim ca și cum o câștigasem deja. Chiar ne-am făcut o poză cu o medalie imaginară. Totul părea o glumă, dar atunci a început să se formeze acest vis de-a câștiga această medalie în august 2016. Și am lucrat zi de zi la acest proiect”.

“Îmi pare rău că te retragi”, i-a spus Ilie Năstase lui Horia Tecău, când a coborît pe teren ca să-i facă un cadou special. I-a dat lui Horia racheta cu care cândva Năstase ajunsese numărul 1 ATP, cu semnătura lui. “Poți să aprinzi focul repede, e lemn uscat”, a glumit fostul mare tenismen.

Horia Tecau și Ilie Năstase. Foto: sportpictures.eu

„Prietenia o să ne rămână pentru toată viața”

Apoi, pe rând, lui Horia Tecău i s-au alăturat pe iarbă invitații săi, prieteni din tenis și foști parteneri de dublu sau dublu mixt: Andrei Pavel, Gabriel Trifu, Marius Copil, Robert Lindstedt (care i-a fost partener timp de trei ani și despre care Horia spune că e mentorul lui la dublu), Bethanie Mattek-Sands, Simona Halep. Horia i-a prezentat pe fiecare cu câte o schiță personală.

Robert Lindstedt (stg.) și Marius Copil (dr.), înainte de meciul demonstrativ de tenis organizat cu ocazia retragerii din activitate a tenismanului Horia Tecău. Foto: Agerpres

A povestit, de exemplu, cum Gabriel Trifu i-a dat unul dintre cele mai bune sfaturi din cariera sa, în urmă cu 19 ani, înainte de un turneu ATP, când partenerul lui Horia se accidentase. “Gabi m-a împins să mă urc în avion și să vorbesc la fața locului cu oamenii. Am ajuns acolo, am primit un wild card, am jucat cu un localnic. Și am luat un nou titlu ATP”.

În timp ce îl auzi pe Horia Tecău vorbind aproape mereu de alții, nu de el însuși, e ușor de înțeles că s-a specializat pe dublu, nu simplu, iar impresia e confirmată când îi asculți pe foștii parteneri vorbind de el. Robert Lindstedt spunea la conferința dinaintea meciului că: “Nu am luat împreună un titlu de grand slam, dar prietenia o să ne rămână pentru toată viața. Dacă Horia are nevoie de ceva, o să iau primul zbor să-l ajut oriunde e nevoie.”

Surpriza: Patrick Mouratoglou a jucat alături de Simona Halep

Una dintre surprizele serii a fost prezența pe teren a celebrului antrenor Patrick Mouratoglou, de această dată în calitate de jucător și partener al Simonei.

Inițial cei opt au format două echipe mixte. De-o parte sunt Patrick Mouratoglou, Simona Halep, Robert Lindstedt și Marius Copil, de cealaltă sunt Horia, Bethanie, Gabriel Trifu și Andrei Pavel. Au jucat în diferite formule de dublu meciul demonstrativ, dar nu înainte de un omagiu pe care Horia a vrut să-l aducă primilor săi antrenori: Ioan Macoveciuc și Radu Popescu, cu care Horia și Gabriel Trifu au schimbat primele mingi. Apoi, pe parcursul serii, adversarii s-au tot schimbat.

Simona Halep și Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep. Foto: Agerpres

Reverență pentru părinți

Pe rând, locul jucătorilor a fost luat ba de un copil de mingi, ba de primarul Clujului, Emil Boc (“Rafa Nadal de Cluj”, glumea neinspirat Răzvan din Răzvan și Dani).

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca. Foto: Agerpres

În poate cel mai emoționant moment al galei, Horia l-a avut ca partener pe tatăl său câteva minute, în vreme ce, de partea cealaltă a fileului, s-au aflat Simona Halep și tatăl ei. A fost un alt “mulțumesc!”, unul pentru părinți, fără sacrificiile cărora nimic din cariera legendară nu era posibil. Horia nu mai jucase alături de tatăl său de când avea 9 ani.

Romeo Tecău (stg.), tatăl lui Horia Tecău, alături de fiul său. Foto: Agerpres

Înconjurat de copii, într-o ploaie de confetti, și privind spre viitor

Horia Tecău și-a jucat meciul retragerii la vârsta de 37 de ani, iar întâmplarea face că, recent, a descoperit într-un jurnal vechi că scrisese că exact până la această vârstă va juca tenis. Nu are regret și nici dubii privind retragerea. “După ce am luat această decizie, nu am mai avut niciun sentiment că ratez ceva”. În prezent, “mă împlinește și mă atrage partea de antrenor, de mentor”, a spus el la conferința de presă din ziua meciului. La finalul evenimentului, a anunțat că va deschide o școală de tenis pentru copii, prin fundația sa, “care va încuraja copiii să viseze, să se bucure de sport, să învețe să fie mici campioni și să devină mari maeștri. Misiunea este să se bucure de sport și de a fi împreună. Vreau să dau înapoi, din tot ce-am învățat prin acest parcurs.”

Horia a pus punct carierei de jucător exact așa cum și-a dorit: înconjurat de copii, într-o ploaie de confetti colorate, privind spre viitor.

Show de confetti la finalul meciului demonstrativ de tenis organizat cu ocazia retragerii din activitate a tenismanului Horia Tecău, desfășurat în cadrul celei de-a treia ediții a Sports Festival, la Cluj-Napoca. Foto: Agerpres

În ultimele momente ale evenimentului pe care el l-a numit “petrecerea de transformare”, în loc de una de rămas bun, a rugat toți copiii pasionați de tenis din tribune să coboare pe teren. (Practic, au mers alături de el toți copiii de pe stadion.)

A fost un moment generos și haotic, care a părut ieșit din desfășurătorul transmisiei (după ce s-a încheiat, prezentatorii rugau insistent copiii să revină la părinți). A fost în același timp un moment magic și plin de speranță, în care nu puțini din adulții din sală s-au întrebat care din puștii din poza de grup va fi următorul Horia Tecău.

Poate că va fi cel care știe că oamenii cu care împarți drumul și să te bucuri de drum sunt mai importanți decât destinația. Chiar și atunci când destinația e un titlu de Grand Slam. Sau trei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

GSP.RO Cum și-a dat seama Cristian Boureanu că Borcea se dă la Valentina Pelinel. A confruntat-o pe plajă și i-a dat un răspuns incredibil

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Câți bani costă cazarea la vila lui Alexandru Arșinel din 2 mai. Prețul e HALUCINANT

Observatornews.ro Oaia prinsă sub podul prăbuşit în Neamţ s-a salvat singură dintre dărâmături. 98 încă lipsesc. „Poate sunt şi oameni acolo. Dar cum să ştie dacă nu se caută?"

HOROSCOP Horoscop 13 iunie 2022. Peștii se întorc la probleme rămase nerezolvate în familie, în casă și, de data asta, au șansa să le rezolve

Știrileprotv.ro Un ucrainean a fost aruncat în aer de o mină, pe o plajă din Odesa. Momentul șocant a fost filmat. VIDEO

Orangesport.ro Vladuţa Lupău, marcată toată viaţa de ceea ce s-a întâmplat la o petrecere de politicieni. A povestit pentru prima oară ce a trăit acolo

PUBLICITATE Editorul de modă ELLE Maurice Munteanu îți arată cum să porți cu succes piesele noului sezon