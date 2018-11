Cum se simte Denis Brînzan, căpitanul de la Pandurii, după accidentarea gravă de la Timișoara: ”Trebuie să facă trei operații”

Mijlocașul echipei ASU Poli l-a lovit în plină figură pe fundaşul echipei Pandurii, iar acesta a căzut inconştient la pământ. După lovitura primită în zona tâmplei, Brînzan a avut nevoie de îngrijiri medicale serioase şi a fost nevoie de intervenția medicilor de pe ambulanţă direct pe teren.

Ambulanța a intrat pe teren şi i s-au acordat îngrijiri jucătorului rănit, dar, din cauză că a doua ambulanţă prezentă la teren nu era dotată cu tot ce este necesar, a fost nevoie să mai vină o a doua ambulanță pentru a transporta jucătorul la spital!

În tot acest timp, Brînzan, căruia i s-a pus în prealabil un guler cervical, a așteptat 20 de minute întins pe gazon sosirea celei de-a doua ambulanţe.

Transportat la spitalul din Timişoara, unde s-au efectuat mai multe investigaţii medicale şi i s-au acordat îngrijiri specifice acestei accidentări, jucătorul a aflat că traumatismul a fost unul sever şi că are fracturate mai multe oase ale feţei.

Diagnosticul stabilit de medici este de „traumatism cranio-facial cu fractură perete lateral orbita dreaptă, fractură perete lateral și anterior cu înfundare sinus maxilar drept, fractura maxilo – malara dreapta, echimoza suborbitara dreapta si emfizem regiune zigomatica dreapta hemosinus drept'.

Denis Brînzan a precizat că medicii i-au transmis că va trebui să suporte mai multe operaţii la faţă după multiplele fracturi suferite: 'Este o accidentare gravă, sunt trei fracturi, una de piramidă nazală, una de pomete și una de maxilar şi vor necesita trei operații în perioada următoare'.

Cu faţa umflată şi deformată după traumatismele suferite şi un ochi închis, şi cu dureri greu de suportat pe care le implică astfel de fracturi, Brînzan a preferat să revină la Târgu Jiu cu echipa în cursul nopţii, iar luni urmează să plece la Bucureşti pentru intervenţiile chirurgicale necesare recuperării.

'Știu că a fost o minge lungă spre portar, eu am sărit la cap pentru a degaja, moment în care am simțit o puternică lovitură în față și m-am prăbușit. Nu știu cine m-a lovit și nici nu contează. Nu a fost un fault intenționat, nici nu sunt supărat pe el! Imediat după incident mi s-a pus o branulă, mi s-a luat tensiunea după care mi-au pus un guler cervical. Și atât. A trebuit să aștept să vină o a doua Salvare. Am așteptat, cred că 15-20 de minute, nici nu mai știu, ca să vină. Apoi, doctorii de acolo mi-au schimbat gulerul cervical, după care m-au transportat la spital'.

