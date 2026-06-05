Cupa Satelor PENNY 2026. Cel mai mare proiect de fotbal rural din România. Cum sunt descoperiți viitorii campioni

Cupa Satelor PENNY a devenit oficial cel mai amplu proiect dedicat fotbalului școlar din mediul rural, o adevărată platformă de grassroots football organizată de Federația Română de Fotbal (FRF) în parteneriat cu PENNY România. Competiția reunește peste 40.000 de elevi din categoriile U11 și U13, oferind șanse egale atât băieților, cât și fetelor care visează la o carieră în fotbalul mare.

Drumul spre glorie: De la faza județeană la marea finală de la Eforie Nord

Să strângi la un loc peste 40.000 de copii din toate colțurile rurale ale țării este o provocare logistică uriașă, dar și o poveste unică despre comunitate. Competiția se desfășoară în etape stricte, pornind de la fazele locale și județene, până la turneele regionale.

Cele mai bune echipe din țară își dispută trofeul în cadrul Finalei Naționale, organizată la Complexul Marea Neagră din Eforie Nord (județul Constanța). Calendarul ultimelor acte este clar stabilit:

Finala U11 (fete și băieți): 4 iunie

Finala U13 (fete și băieți): 8 iunie

Pentru mulți dintre acești copii, dincolo de miza sportivă, competiția aduce o premieră emoționantă: este prima dată în viață când văd marea. Fotbalul devine astfel nu doar un sport, ci un vector social care deschide orizonturi și creează amintiri pentru o viață.

Scouting real: fabrica de talente care a dat jucători în Superligă

Cupa Satelor PENNY nu este doar o competiție de masă, ci s-a transformat în cel mai eficient sistem de scouting pentru fotbalul de bază din România. Scouterii cluburilor mari stau cu ochii pe aceste meciuri, iar rezultatele sunt deja vizibile la cel mai înalt nivel.

Cel mai răsunător exemplu este cel al lui Rareș Pop, actualul jucător de bază al echipei Rapid București. Acesta a fost remarcat inițial tocmai în urma participării la Cupa Satelor, performanță care i-a deschis porțile către fotbalul profesionist. El nu este un caz izolat; Raul Stanciu și Răzvan Creț sunt alte două nume de perspectivă identificate prin intermediul acestui proiect, demonstrând că drumul de la meciurile din sat până în primele ligi este realizabil dacă există expunere și susținere.

Incluziune și sprijin concret pentru comunitățile locale

Un pilon esențial al competiției este incluziunea. Prin implicarea categoriilor de vârstă U11 și U13, fete și băieți deopotrivă, proiectul subliniază angajamentul organizatorilor pentru egalitate și accesibilitate în sport.

Pentru ca acești copii să poată performa în condiții optime, PENNY România oferă sprijin logistic și material direct pe teren. Școlile și echipele din mediul rural primesc:

Echipamente sportive complete;

Mingi de joc și de antrenament;

PENNY și Federația Română de Fotbal: un parteneriat pentru viitor

Ca partener oficial al Federației Române de Fotbal și sponsor al tuturor celor 20 de echipe naționale, PENNY își consolidează prin acest proiect misiunea pe termen lung de a investi în sport, educație și comunități locale.

Marea finală de la Eforie Nord reprezintă apogeul unui an de muncă, dar și celebrarea pasiunii pure. Investiția în acești tineri reprezintă, de fapt, investiția în viitoarea generație a fotbalului românesc, demonstrând că, indiferent de locul în care te naști, valoarea și munca te pot duce pe cele mai mari scene ale lumii.Fii alături de viitorii campioni ai României și află mai multe detalii despre proiect și poveștile emoționante ale copiilor pe platforma oficială penny.ro/cupa-satelor-penny.

Foto: PENNY

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