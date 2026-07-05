Rușii produc în secret BMW-uri contrafăcute: cum sunt realizate mașinile de lux din kiturile abandonate de germani

Cum produc rușii BMW-urile contrafăcute la Kaliningrad

În urma invaziei Ucrainei de către Rusia în 2022, numeroase corporații occidentale și-au suspendat activitatea în Federația Rusă. Printre acestea s-a numărat și BMW, care a întrerupt parteneriatul cu uzina Avtotor din Kaliningrad, oprind livrările și lăsând în urmă mii de componente auto destinate asamblării SUV-urilor din seria X.

În loc să returneze aceste componente sau să le depoziteze, fabrica din Kaliningrad ar fi ales să le folosească pentru producția de mașini de lux.

Primele BMW-uri contrafăcute au apărut pe piața din Rusia în 2025

Începând cu primăvara anului 2025, pe piața auto din Rusia au apărut primele mașini asamblate ilegal din aceste piese restante.

Deși înmatriculate cu date recente de fabricație, vehiculele folosesc designuri și tehnologii depășite, rămase din perioada în care BMW colabora cu Avtotor. Radio Europa Liberă Moldova a relatat despre această schemă, subliniind că mașinile sunt, practic, „piratate”.

Cât costă un BMW produs ilegal în Rusia și ce dotări are mașina de lux

Pe site-urile de specialitate din Rusia, se vând trei modele de SUV-uri contrafăcute, cu prețuri situate între 11,9 și 12,9 milioane de ruble, aproximativ 133.707 – 145.067 de euro.

Deși aparent noi, aceste vehicule nu beneficiază de garanție sau de sprijin tehnic din partea BMW, iar cumpărătorii nu pot beneficia de programele de rechemare în service în caz de defecte. Mai mult, există riscuri majore privind siguranța rutieră, având în vedere lipsa testelor de conformitate europeană pentru electronica și sistemele de siguranță utilizate.

Poziția oficială a BMW: „Activitate este complet ilegală”

Reprezentanții BMW au confirmat existența acestei practici ilegale. Carolin Bachmann, purtătoarea de cuvânt a companiei, a explicat că vehiculele sunt produse din kituri vechi și componente rămase în Rusia după întreruperea relațiilor comerciale.

Un SUV marca BMW, asamblat într-o fabrică autorizată a companiei germane. Sursa foto: Shutterstock

„Această activitate este complet ilegală și se desfășoară fără nicio supervizare din partea inginerilor noștri”, a declarat Bachmann, potrivit sursei citate mai sus.

BMW a emis avertismente clare către autorități, comercianți și potențiali cumpărători, subliniind pericolele asociate acestor mașini contrafăcute. Compania atrage atenția că astfel de vehicule nu respectă standardele de siguranță și calitate ale producătorului german.

Totodată, în 2024, BMW a concediat angajații care au vândut mașinile de lux în Rusia, în ciuda interdicțiilor impuse de Uniunea Europeană.

De ce există cerere pentru aceste mașini

În ciuda ilegalității și a lipsei de garanție, rușii cu posibilități financiare mari continuă să cumpere aceste SUV-uri contrafăcute.

Conform presei de la Moscova, în 2025 s-au vândut peste 140 de astfel de vehicule, semn că mulți consumatori încă preferă brandurile occidentale, chiar și în forme neautorizate, în locul mașinilor produse de companii chinezești, care au câștigat teren pe piața rusă în ultimii patru ani.

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