Portarul Eloy Room, singurul fotbalist căruia marele Lionel Messi i-a cerut tricoul. Portarul Eloy Room (37 de ani) a recunoscut la ultima conferință de presă: „Pentru Germania, este un meci împotriva Olandei II, pentru că aproape toți jucătorii noștri s-au născut acolo. Asta creează o rivalitate și o intensitate specială – și ne motivează și mai mult”. În lotul de 26 de jucători, există un singur fotbalist născut în Curaçao: Tahith Chong (26 de ani), fost component al echipei Werder Bremen. Toți ceilalți sunt din Regatul Țărilor de Jos!

În sezonul 2014-2015, Eloy Room a primit un telefon de la Patrick Kluivert, antrenorul de atunci al echipei din Curaçao, care îl invita să apere tricoul echipei „La Ola Azul”. Mulți alți jucători născuți în Țările de Jos aveau să îi calce pe urme. Portarul, renumit pentru reflexele sale feline, a trăit momente de neuitat apărând poarta naționalei. Cel mai tare a fost în ziua în care marele Lionel Messi i-a cerut tricoul. În timp ce majoritatea jucătorilor mor de dorința de a pune mâna pe tricoul argentinianului, de data aceasta chiar Messi însuși – care tocmai îi înscrisese un hat-trick lui Room – a fost cel care s-a apropiat de portar. „Când s-a terminat meciul, stătea în fața mea făcându-mi semn să schimbăm tricourile”, își amintește Room. Probabil a avut legătură cu faptul că Messi tocmai marcase golul cu numărul 100 pentru Argentina și voia tricoul lui Room ca amintire a recordului, dar a profitat și de ocazie pentru a-l felicita pe portar pentru „niște parade foarte bune” din timpul meciului.

Fostul livrator de pizza, azi titular: „Gata de 2-0 contra Germaniei!”

Când fundașul Roshon van Eijma (27 de ani) a fost întrebat despre predicția sa, acesta a anunțat curajos: „2:0 pentru Curaçao”. Când Van Eijma a semnat primul său contract profesional cu Roda JC Kerkrade, și-a găsit o slujbă ocazională ca livrator de pizza pentru a-și putea plăti cheltuielile lunare. „Uneori ajungeam la o casă cu pizza, iar cel care îmi deschidea ușa mă recunoștea de pe teren. La început era cam ciudat, dar până la urmă râdeam în hohote”, a povestit fundașul central pentru ELF Voetbal. A trebuit să se descurce cum a putut, la fel ca în primele zile la Roda, unde a început cu un salariu de doar 150 de euro pe lună și a beneficiat de ajutorul agentului său și al părinților. „Clubul ne oferea o garsonieră în care să locuim. Stăteam acolo cu alți băieți, părea o casă de studenți”, povestește el. Un fundaș înalt, puternic și cu o prezență impunătoare în apărarea echipei din Curaçao, Van Eijma a jucat la Preußen Münster și TOP Oss înainte de a ajunge la RKC Waalwijk în 2024.

Și-a trimis CV-ul pe e-mail la cluburi, azi promite că va fi „leu pe teren” împotriva nemților

Coechipierul său Juriën Gaari (32 de ani) a amenințat fioros: „Suntem ca niște lei pe teren, gata să luptăm cu adversarii noștri”. Când, în tinerețea-i năvalnică, abia începea în liga amatorilor olandezi, lui și unui coleg le-a venit o idee: urmau să trimită e-mailuri cluburilor profesionale pentru a le cere să îi testeze. „Am scris mesajul la el acasă, am căutat adresele de e-mail pe site-urile cluburilor, iar apoi a fost doar o chestiune de copiere și lipire”, a povestit el pentru Voetbal International. „Uneori ne răspundeau, dar de cele mai multe ori nici nu ne băgau în seamă”. Totuși, mișcarea le-a ieșit perfect: Gaari a fost invitat să se antreneze la Excelsior Rotterdam și a ajuns să joace în echipele de juniori. După câțiva ani, s-a întors la fotbalul amator. Și jucând pentru Kozakken Boys a început nebunia lui cu naționala. După un meci împotriva echipei BVV Barendrecht, colegul său Raily Ignacio i-a spus că antrenorul de atunci al Curaçao, Remko Bicentini, îl aștepta afară. Au început să discute și, de la o zi la alta, Gaari a devenit jucător de națională. A făcut parte din echipa care a câștigat Cupa Caraibelor și a jucat în prima ediție a Cupei de Aur a Curaçao în 2017… fiind încă jucător amator! Joacă în Arabia Saudită din 2024 și acum evoluează la Abha, în prima divizie.

Celebrul antrenor Dick Advocaat, neînfricat: „Nu suntem lipsiți de șanse”

Antrenorul Dick Advocaat (78 de ani) a condus senzațional fosta colonie olandeză la Cupa Mondială. Anterior, el fusese în trei mandate antrenorul Protocalei Mecanice, ajungând în sferturile de finală cu Olanda la Cupa Mondială din 1994 din SUA, unde a fost eliminată de Brazilia, viitoarea campioană. Advocaat a antrenat și în Germania, pe Borussia Mönchengladbach.

Dick Advocaat a dat startul campaniei Curaçao pentru Campionatul Mondial 2026 în Olanda, desigur. Nou-veniții la Campionatul Mondial și-au ținut primul cantonament la sfârșitul lunii mai în eleganta stațiune Noordwijk de pe litoralul Mării Nordului, unde începe Canalul Mânecii. „Faptul că jucăm împotriva Germaniei chiar de la început este fantastic. Vom ști imediat care este situația noastră. Vrem să avansăm în runda următoare. O surpriză este întotdeauna posibilă. Și o surpriză ar putea fi tot ce ne trebuie pentru a merge mai departe”, spune Advocaat. „Nu suntem lipsiți de șanse. Există multă ambiție în această echipă. Și când ai asta, poți realiza multe”.

Advocaat este un fanatic al disciplinei. „Avem reguli clare, iar punctualitatea este deosebit de importantă pentru el”, spune același Juriën Gaari pentru De Telegraaf, ziarul care a „inventat” Supercupa Europei. De aceea, antrenorul este poreclit „Micul General”. Jucătorii îl urmează. Pentru că olandezul a avut succes cu ei – și a devenit puțin mai relaxat spre sfârșitul carierei sale. De exemplu, permite să se asculte muzică caraibiană în timpul sesiunilor de antrenament și în autobuzul echipei. Echipa a cumpărat chiar și un difuzor mare, negru. După repetiția generală reușită de la Cupa Mondială împotriva Arubei (4-0), Advocaat și jucătorii săi au sărbătorit alături de fani pe o scenă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE