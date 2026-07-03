Final de infarct la Toronto: Gol anulat de VAR în minutul prelungirilor

Meciul dintre Portugalia și Croația va rămâne cu siguranță în istoria turneului ca un clasic al suspansului. Croații au deschis scorul în minutul 53, prin veteranul Ivan Perisic, însă replica Portugaliei a venit în minutul 68. Cristiano Ronaldo a transformat cu siguranță o lovitură de la 11 metri, restabilind egalitatea și devenind, totodată, cel mai în vârstă marcator din istoria fazelor eliminatorii ale Cupei Mondiale.

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Adevărata dramă s-a consumat însă în minutele de prelungire. În al patrulea minut de prelungiri, Goncalo Ramos a reluat superb cu capul în plasă, declanșând fiesta în tabăra portugheză. Bucuria a fost însă aproape să fie umbrită când Josko Gvardiol a împins mingea în poartă pentru Croația, la ultima fază a meciului. După minute lungi de analiză video, arbitrajul VAR a dictat ofsaid, spre disperarea fanilor croați prezenți pe BMO Field.

Lacrimile lui Cristiano Ronaldo și omagiul emoționant pentru Diogo Jota

Imediat după fluierul final, camerele de filmat s-au îndreptat către Cristiano Ronaldo. Vizibil emoționat, starul portughez a ridicat și a îmbrăcat un tricou al naționalei cu numărul 21. A fost un omagiu adus fostului său coleg, Diogo Jota. Atacantul lui Liverpool a murit, în urmă cu un an, pe 3 iulie 2025, în urma unui accident rutier.

„Am știut dinaintea meciului. A fost un moment atât de special. Am vorbit astăzi în cadrul grupului despre asta. Coincidența vieții, este incredibil. Am fost uimit de situația de astăzi. Înseamnă mult pentru noi, nu doar pentru că am câștigat jocul, ci și pentru modul în care am făcut-o”, a declarat Ronaldo la finalul partidei.

Spania defilează spre optimi sub privirile starurilor de la Hollywood

Dacă Portugalia a tremurat până în ultima secundă, rivala sa din peninsulă, Spania, a făcut instrucție cu Austria. Selecționata condusă de Luis de la Fuente s-a impus cu 3-0 pe SoFi Stadium din Los Angeles, în fața a peste 70.000 de spectatori, printre care s-au aflat și actorii Penelope Cruz și Javier Bardem.

Mikel Oyarzabal a fost omul meciului, reușind o dublă în minutele 36 și 75, în timp ce Pedro Porro a înscris și el cu capul în minutul 66. Austria nu a reușit să trimită nici măcar un șut pe spațiul porții adverse, confirmând superioritatea categorică a ibericilor.

Selecționerul spaniol a avertizat însă că greul de abia acum începe, deși s-a declarat extrem de mulțumit de evoluția elevilor săi. Luis de la Fuente a subliniat că echipa sa a fost aproape de perfecțiune, dar că ambiția grupului este de a progresa de la meci la meci, deoarece faza critică a Cupei Mondiale abia acum începe.

Programul optimilor de finală de la Campionatul Mondial 2026 aduce astfel un nou „clasic” european. Luni, la Dallas, Portugalia lui Cristiano Ronaldo și Spania se vor înfrunta pentru un loc în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, într-un meci care promite spectacol total.

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