Dacă până acum aceste competiții se puteau vedea la TV, de cele mai multe ori pe Digi Sport, iată că acum meciurile de handbal ale naționalelor României sunt transmise doar online, contra cost, pe VOYO, niciuna dintre partide nefiind pe PRO TV sau pe Pro Arena.

Meciurile naționalelor de handbal se văd pe VOYO, contra cost

Fanii handbalului au făcut o petiție împotriva deciziei celor de la PRO TV, pe care au trimis-o inclusiv la Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), argumentând că „naționala României nu este un produs comercial, ci un simbol național”, după cum scriu jurnaliștii de la Gazeta Sporturilor.

În urma unei analize, CNA a transmis că, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 47/2003, meciurile de handbal ale echipelor naționale ale României nu sunt incluse pe lista evenimentelor de importanță majoră care trebuie să fie accesibile gratuit publicului. Prin urmare, acestea pot fi transmise contra cost, dacă nu limitează accesul unei părți importante a publicului (70% din populația recenzată a României), mai notează sursa citată.

Dan Negru a intervenit și el în acest scandal și le cere politicienilor, dar și Guvernului României, să intervină în această problemă, iar toate meciurile echipelor naționale, indiferent de sport, să fie transmise pe postul public, așa cum se întâmplă în alte țări europene.

Dan Negru cere intervenția Guvernului României

„Sunt la handbal și aflu că naționala dispare și ea de la televizor. Drepturile au fost cumpărate de o platformă online și, ca să vezi naționala, trebuie să plătești. Știu, guvernele și politicul nu pot opri exclusivitatea comercială, dar pot obliga federațiile și televiziunile să ofere publicului majoritar șansa de a vedea meciurile importante ale naționalei. Pentru că o națională are și un rol simbolic! Statul trebuie să găsească echilibrul între profit și interesul cetățeanului. Face asta?

În Anglia, Parlamentul a discutat despre «listed events», evenimente de interes național pe care publicul larg trebuie să le poată vedea. Englezii au o listă de evenimente sportive care nu pot fi difuzate exclusiv prin serviciile online sau televiziunile cu plată. Le numesc «Crown jewels of sport», bijuteriile coroanei sportului. Ați auzit vreodată discuția asta la noi? Naționalele de fotbal se văd în Anglia, Italia, Germania, Spania pe televiziunile publice! La noi, ciuciu!

Cu banii cu care partidele plătesc televiziuni s-ar putea cumpăra și drepturile sportive ale naționalelor României. Naționala de handbal ajunge pe o platformă online mediocră, cu abonament. E o marfă de negociat! Și, totuși, handbalul românesc are una dintre cele mai glorioase istorii la nivel mondial. România este singura țară care a participat la toate edițiile Campionatului Mondial feminin! Campioană mondială la masculin și feminin de mai multe ori, România pierde și handbalul pentru publicul larg! Târziu, cândva, vom afla că banii ne-au costat prea mult”, a scris Dan Negru pe Facebook.

