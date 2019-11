De Alin Grigore,

Impresarul lui Dan Petrescu, Nicolae Pîrnău, a confirmat oficial că “Bursucul” are două oferte de actualitate, de la echipe de club, dar spune că el ar prefera să-l vadă pe tehnician în fruntea naționalei.

“În acest moment, Dan are două oferte pe care le analizează. Rămâne de văzut. Eu nu pun la bază tot timpul partea financiară. În afară de bani mai există și obiectivele echipei și ce jucători are echipa respectivă. Părerea mea e că naționala României ar fi mai presus decât orice salariu i-ar fi propus din străinătate de la o echipă de club. Naționala României are cele mai mari șanse de a-l căpăta la cârmă. Ar fi extraordinar să meargă la naționala României, dar Dan Petrescu decide”, a spus Nicolae Pîrnău, la Pro X.

Cele două oferte ar putea fi din Rusia, unde Dan Petrescu, 51 de ani, le-a antrenat pe Kuban Krasnodar între 2009-2012, echipă cu care a și promovat în prima ligă, și pe Dinamo Moscova, între 2012-2014.

Cosmin Contra ar putea fi schimbat, dacă ratează calificarea la turneul final al Euro 2020

Cosmin Contra își joacă postul pe banca naționalei, o eventuală ratare a calificării la turneul final al Euro 2020 urmând să-i fie fatală. În caz de eșec, FRF se va orienta spre un nou tehnician, favoriți fiind Dan Petrescu și Gheorghe Hagi.

Citeşte şi:

“Păzitorii” Coloanei lui Brâncuși. Cum se luptă fiica inginerului care a ridicat monumentul să spună povestea anilor în care tatăl ei a lucrat cu genialul Constantin Brâncuși

Patru concluzii desprinse din primul tur al alegerilor prezidențiale despre profilul electoratului din România

Are o proteză în loc de mâna dreaptă și i se spune „tatuatorul cyborg”! Cum arată tatuajele desenate de artistul francez care și-a pierdut un braț, dar s-a reinventat

Petrică Ciucă, un criminal în serie, a fost eliberat prin recursul compensatoriu. A omorât mai mulți copii, dar a executat doar 16 ani de închisoare!

GSP.RO VIDEO Giovanni Becali și cafelele de 100 lei » „Recent s-a întâmplat. A îmbătrânit, dar tot stilul ăla bagabonțesc îl are”