De ce se pierd mai des valizele negre?

Aspectul discret al valizelor negre contribuie la faptul că acestea sunt mai ușor confundate, direcționate greșit sau chiar trecute cu vederea de personalul aeroportuar în agitația procesului de manipulare a bagajelor.

„Valizele negre se pierd frecvent pentru că se confundă cu altele, se integrează în mediul înconjurător și nu atrag atenția la prima vedere”, explică experții din Germania, citați de Blic.

Cum să reduci riscul de a-ți pierde bagajul

Deși pare o soluție evidentă să alegi o valiză de culoare stridentă, cum ar fi roz sau galben, experții nu recomandă acest lucru, deoarece poate avea și dezavantaje. Totuși, pentru a minimiza riscul pierderii unei valize negre, sunt sugerate următoarele măsuri:

Ajungeți devreme la aeroport și înregistrați bagajul din timp . Acest lucru oferă personalului mai mult timp să îl eticheteze și să îl încarce corespunzător.

. Acest lucru oferă personalului mai mult timp să îl eticheteze și să îl încarce corespunzător. Personalizați bagajul cu etichete colorate, autocolante sau curele cu modele vizibile . Acest lucru îl face mai ușor de recunoscut.

. Acest lucru îl face mai ușor de recunoscut. Atașați o etichetă cu datele de contact, cum ar fi numele, numărul de telefon sau adresa de e-mail. Totuși, experții sfătuiesc să evitați includerea adresei de domiciliu din motive de siguranță.

Dacă bagajul nu apare pe bandă, solicitați imediat ajutorul personalului aeroportuar. Uneori, bagajele voluminoase sau speciale nu sunt plasate pe banda obișnuită, ci sunt manevrate separat.

Dezavantajele unei valize colorate

Deși valizele roz, galbene sau în culori stridente sunt adesea preferate pentru poze de vacanță, există un dezavantaj neașteptat. În compartimentul de marfă al avionului, unde iluminarea este slabă, bagajele colorate sunt mai vizibile și tind să fie încărcate primele.

„Ceea ce intră primul în avion, iese ultimul”, explică specialiștii. Astfel, posesorii de valize viu colorate pot aștepta mai mult timp pe banda de bagaje după aterizare.

În schimb, cei care doresc să își recupereze bagajele cât mai rapid optează pentru valize închise la culoare, deoarece acestea sunt încărcate mai târziu și apar mai devreme pe bandă.

Ce poți face dacă ți s-a pierdut bagajul

Înainte să intri în panică este important să afli dacă bagajul tău este cu adevărat pierdut sau doar întârziat. În astfel de situații este important să ții cont de câteva aspecte. În primul rând, așteaptă descărcarea completă a bagajelor pentru că, uneori, trolerul tău poate fi printre ultimele scoase din avion. Ai răbdare și așteaptă liniștit până când banda transportoare se oprește complet.

Dacă bagajul tău nu a ajuns, verifică și alte benzi, deoarece se întâmplă ca unele geamantane să ajungă din greșeală pe o altă bandă. De asemenea, aruncă o privire și în zonele de ridicare a bagajelor din apropiere. Apoi, caută în zona destinată bagajelor supradimensionate sau speciale.

Dacă bagajul tău este mai mare decât dimensiunile standard sau dacă are o formă neobișnuită este posibil ca acesta să fi fost dus într-o zonă separată destinată unor astfel de bagaje.

Nu în ultimul rând, verifică ecranele de sosiri și asigură-te că bagajele de la zborul tău sunt descărcate la banda la care aștepți. Dacă ai făcut toate aceste verificări și tot nu ți-ai găsit bagajul este momentul să treci la acțiune.

Toate bagajele sunt gestionate de companiile aeriene din momentul predării lor la check-in și până la sosirea la destinația finală. De îndată ce ai realizat că ți-a dispărut bagajul, nu părăsi zona de sosiri și mergi la biroul de obiecte pierdute sau contactează serviciul „Lost & Found” al companiei aeriene cu care ai călătorit pentru a raporta incidentul.

În majoritatea aeroporturilor, aceste birouri sunt situate în apropierea benzilor de bagaje și afișează siglele companiilor partenere. Aici va trebui să soliciți și să completezi formularul PIR (Property Irregularity Report – Raportul de Neregularitate a Proprietății). Acesta este documentul oficial folosit pentru raportarea bagajelor pierdute, întârziate sau deteriorate și este esențial pentru urmărirea situației și eventualele despăgubiri.

Pentru completarea PIR-ului vei avea nevoie de datele de pe eticheta de bagaj, numărul zborului și itinerariul, o descriere detaliată a bagajului (culoare, dimensiune, marcă, eventuale semne distinctive), conținutul acestuia, datele tale de contact și adresa unde dorești să ți se livreze bagajul, dacă va fi găsit.

Reprezentanții companiei aeriene îți vor oferi un număr de referință (de exemplu BUHAF12345) pe care trebuie să îl păstrezi. Acesta îți permite să urmărești online stadiul căutărilor. Acest cod este vital, deci păstrează-l cu grijă. Dacă nu este nimeni la biroul pentru bagaje pierdute va trebui să suni direct la companie. Sub nici o formă nu părăsi aeroportul înainte de a te adresa autorităților.

Conform statisticilor Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), 85-90% dintre bagajele întârziate sunt recuperate în primele 48 de ore, iar majoritatea celor pierdute în decurs de 5 zile. Astfel, șansele ca bagajul să fie pierdut definitiv sunt relativ mici. Totuși, dacă bagajul tău nu este găsit imediat, este important să știi că ai dreptul la despăgubiri pentru cheltuielile de urgență.

Până când bagajul îți este returnat acești bani acoperă costurile pentru articolele strict necesare, și anume haine, produse de igienă, medicamente, încălțăminte, etc.. Dreptul la despăgubire depinde de momentul în care s-a pierdut bagajul, la destinație sau la întoarcerea acasă.

În cazul în care bagajul a fost pierdut la destinația de vacanță, ai dreptul la rambursarea cheltuielilor pentru articole esențiale. Unele companii aeriene oferă o indemnizație zilnică, altele cer prezentarea bonurilor. Dacă pierderea s-a produs la întoarcerea acasă, despăgubirea este mai mică, întrucât se presupune că ai acces la bunurile personale.

Dacă bagajul nu este găsit în 21 de zile de la data la care trebuie să ajungă, acesta este declarat oficial pierdut. Poți depune o cerere de despăgubire, anexând lista obiectelor, valorile estimate ale acestora, dovezile de achiziție, chitanțe pentru cheltuieli intermediare și copia după formularul PIR. Conform Convenției de la Montreal (1999), limita maximă de compensare pentru bagaje pierdute, deteriorate sau întârziate este de 1.288 DST (Drepturi Speciale de Tragere) per pasager, ceea ce corespunde aproximativ cu 1.580 de euro, conform informațiilor de pe ReFly.

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