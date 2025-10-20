O carieră strălucitoare în șah

Știrea tragică a fost anunțată inițial de Charlotte Chess Center, clubul lui Naroditsky, și confirmată ulterior de mai multe surse. Decesul a avut loc duminică, cu doar trei săptămâni înainte ca Naroditsky să împlinească 30 de ani.

The Naroditsky family shares the sad news of Daniels unexpected passing. Daniel was a talented chess player, educator, and beloved member of the chess community. We ask for privacy as the family grieves. pic.twitter.com/otNdUxDKtL — Charlotte Chess Center (@CLTchesscenter) October 20, 2025

Născut în San Mateo, California, Naroditsky a învățat șahul de la tatăl său la vârsta de 6 ani. S-a remarcat rapid ca un copil-minune, devenind cel mai tânăr câștigător al Campionatului de Șah K-12 din California de Nord.

În 2007, la doar 12 ani, a obținut medalia de aur la Campionatul Mondial de Șah pentru Juniori, secțiunea Under 12. Șase ani mai târziu, în 2013, a câștigat Campionatul SUA de Juniori și a obținut titlul de Mare Maestru la vârsta de 18 ani.

Performanțe remarcabile

De-a lungul carierei sale, Naroditsky s-a menținut constant în Top 200 mondial la șah clasic. A reprezentat Statele Unite la competiții majore, inclusiv la Campionatul Mondial pe Echipe din 2015, unde a avut o performanță remarcabilă.

Una dintre cele mai importante victorii ale sale a venit în 2021, când l-a învins pe GM Fabiano Caruana, numărul 2 mondial la acea vreme, în cadrul Campionatului SUA.

În august 2025, Naroditsky a câștigat Campionatul Național de Blitz al SUA cu un scor perfect de 14/14.

Profesor și creator de conținut

În ultimii ani, Naroditsky și-a împărțit timpul între competiții și crearea de conținut educațional pe platformele Twitch și YouTube, unde a adunat o comunitate impresionantă de fani.

Lecțiile sale au ajutat nenumărați jucători să-și îmbunătățească jocul, iar personalitatea sa carismatică l-a transformat într-unul dintre cei mai respectați ambasadori ai șahului la nivel mondial.

Din 2020 până în 2025, Naroditsky a ocupat poziția de Mare Maestru Rezident la Charlotte Chess Center, unde s-a stabilit după ce a studiat istorie la Universitatea Stanford.

În 2024, Naroditsky a fost implicat într-o controversă legată de acuzații de trișare online, aduse public de fostul campion mondial Vladimir Kramnik. Naroditsky a respins cu fermitate aceste acuzații și a fost apărat public de colegul său GM Hikaru Nakamura.

