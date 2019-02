Dat afară de la naționala Turciei, Mircea Lucescu este consolat de un fost elev: ”E number one!” | VIDEO

Înaintea meciului disputat de Zenit cu Fenerbahce, marți, la Istanbul, în Europa League, Mircea Lucescu le-a făcut o vizită la hotel foștilor săi jucători. Revederea cu atacantul Artem Dzyuba a fost emoționantă. Fotbalistul l-a îmbrățișat pe tehnicianul român cu multă afecțiune, după care a ținut să-l laude: 'Lucescu, number one! Number one!'.

Not the best result for us tonight, but this clip of the boys bumping into Mircea Lucescu earlier today will put a smile on your face? pic.twitter.com/YPR0GprPFj

— FC Zenit in English? (@fczenit_en) February 12, 2019