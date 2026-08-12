Înscris din postura de favorit cert și campion european en-titre, Popovici va parcurge un maraton de curse pe parcursul zilelor de joi și vineri, având de înfruntat o concurență numeroasă.

Programul complet al probei de 200 metri liber de la Paris

La startul probei de 200 de metri liber s-au înscris nu mai puțin de 81 de înotători, însă atenția întregii lumi sportive este ațintită asupra românului.

Programul competițional este unul intens, primele două faze fiind programate în aceeași zi.

Meciul pentru medalii începe joi, 13 august, de la ora 10:30, când David Popovici va lua startul în seriile de calificare. În cazul unei calificări anticipate, românul va reveni în bazin în aceeași seară pentru semifinale: prima va avea loc la ora 19:41, iar cea de-a doua la 19:45.

Marea finală a probei de 200 de metri liber de la Campionatele Europene de la Paris este programată vineri, 14 august, de la ora 19:36.

Obiectiv istoric: al treilea aur continental consecutiv

David Popovici intră în concurs cu un palmares impresionant la această probă. El este campion olimpic (Paris 2024), dublu campion mondial (2022, 2025) și dublu campion european (2022, 2024).

De asemenea, românul deține și recordul competiției la 200 metri liber, cu timpul de 1:42,97, stabilit în ediția din 2022 de la Roma.

Dacă va reuși să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului vineri seară, Popovici va bifa o performanță rară: al treilea titlu european consecutiv la 200 de metri liber.

Această performanță a fost deja bifată miercuri în proba de 100 de metri liber, unde s-a impus categoric cu timpul de 46,56 secunde, adăugând aurul din 2026 celor cucerite în 2022 la Roma și în 2024 la Belgrad.

„Fiecare cursă este o oportunitate de a învăța și de a împinge limitele mai departe. La 200 de metri simt că am spațiul să-mi construiesc ritmul exact așa cum îmi doresc”, a spus David Popovici, înaintea debutului în proba de 200 metri liber.

Cine sunt rivalii lui David Popovici și cum arată ierarhia timpilor

David Popovici deține cel mai bun timp european al anului 2026 la 200 metri liber, cu un timp de 1:44,48. Performanțele din acest sezon îl plasează în fruntea listei de favoriți, însă competiția de la Paris aduce la start adversari de calibru.

Principalul său urmăritor pe hârtie este britanicul Matthew Richards, care a înregistrat un timp de 1:44,77 în acest an.

Pe lista pretendenților la podium se mai află germanul Lukas Martens (1:45,22) și britanicul James Guy (1:45,38).

Deși înregistrase al cincilea timp al anului pe continent (1:45,44), britanicul Duncan Scott a ales să nu se înscrie în această probă, lăsând deschisă lupta pentru locurile de pe podium.

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